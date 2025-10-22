„NEKI NOVI KLINCI…“ U PROFESIONALNOM POGONU: Vojvodina neguje sopstvene talente

VOJVODINA ide na sopstveni pogon. Klub sa „Karađorđa“ je iz svoje, čuvene Omladinske škole „Ilija Pantelić“, prekomandovao šestoricu mladih, talentovanih fudbalera u prvi tim.

N.Mihajlović

Tako su prve profesionalne ugovore na četiri godine potpisali golman Bogdan Bogdanović (17) i igrači Vukašin Kravić (17), Veljko Pejović (16), Dimitrije Stojaković (17),Jovan Ostojić (17) i Tadija Stanišić (18).

Duško Grujić, direktor Omladinske škole novosadskog superligaša, naglašava, međutim, da to nije kraj priče.

N.Mihajlović Veljko Pejović

– Strategija kluba su mladi igrači i razvijanje fudbalera iz naše, sopstvene škole. Ovim, kao i prethodnim, potpisima, nastavili smo kompletiranje generacija 2007., 2008. i 2009. godište, a već naredne nedelje potpisaćemo ugovore sa još nekoliko dečaka iz tih generacija i na taj način ćemo zaokružiti važan ciklus – kaže Grujić.

Na Fudbalskom, trenažnom centru Novosađana, „Vujadin Boškov“,, kako ističu, ponosni su na svoje talente, koji u sve većem broju nastupaju u profesionalnom pogonu i predstavljaju svetlu klupsku budućnost.

Talentovani omladinci, od kojih su većina u Vojvodini više od 10 godina, listom ističu da su ostvarili dečačke snove i da je na njima da radom i trudom opravdaju očekivanja.

– U Vojvodini sam od malih nogu, i ovo je ispunjenje prvog i najvećeg cilja do sada – kaže golman Bogdanović.- Kao i moji saigrači, smatram da je čast i privilegija potpisati ugovor sa Vošom. Profesionalni ugovor je nagrada za veliki rad i mnoga odricanja a naredni cilj je izboriti mesto u prvom timu.

Bonus video: ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć