MILOJEVIĆ POHVALIO KOSTOVA: Veliko je bogatsvo što Zvezda ima takvog bisera

CRVENA zvezda je odigrala još jednu dominantnu utakmicu u Superligi Srbije. Crveno-beli su savladali IMT sa 6:1 i u dobrom raspoloženju idu u Bragu na meč 3. kola Lige Evrope. Posle duela sa "traktoristima" utiske je izneo Vladan Milojević.

FOTO: M. Vukadinović

Trener šampiona naše zemlje je najpre prokomentarisao to što se u ekipu vratio Rade Krunić.

- Zadovoljan sam igrom. Dobro su radili igrači koji su ostali sa nama. Što se tiče Radeta, vraća se, velika je pauza, ostavila je traga na njega. Polako treba da se integriše, odigrao je 45 minuta. Malo ga ne sluša lopta, ali će sve doći na svoje - rekao je Milojević.

Mnogo mladih igrača bilo je na terenu, a posebno se istakao Vasilije Kostov sa jednim golom i dve asistencije. U strelce se upisao i Luka Zarić.

- Što se tiče ostalih, dosta dobro su igrali. Bilo je dosta golova, žao mi je što nema publike. Što se tiče Kostova, to je naše dete. Videli ste njegov talenat, napreduje iz treninga u trening, meča u meč, veliki je potencijal. Na njemu je da ćuti i radi, sluša trenere. Veliko je bogatstvo što Zvezda ima velikog bisera. Videli ste i Avdića, odigrao je jako zrelo. Videli ste i Zarića. To su sve biseri, naša deca, koji će ostaviti traga u Crvenoj zvezdi.

Za kraj je istakao da ekipa ima dovoljno vremena da se pripremi za Bragu.

- Hteli smo da damo minute, da prepakujemo zbog bonusa, stranaca imamo dosta. Dobra utakmica. IMT je izašao da se nadigrava. Imamo vremena da se pripremimo za Bragu - zaključio je Milojević.

Podsetimo, utakmica Braga - Crvena zvezda igra se u četvrtak, 23. oktobra od 18.45.

