Fudbal

"PITAO SAM ARNAUTOVIĆA DA DOĐE I POMOGNE NAM": Trener Serkl Briža otkrio zanimljivu anegdotu

Новости онлајн

19. 10. 2025. u 11:17 >> 11:19

CRVENA Zvezda je u Marku Arnautoviću dobila veliko pojačanje, igrača koji bi svojim iskustvom mogao da pomogne mlađim napadačima.

ПИТАО САМ АРНАУТОВИЋА ДА ДОЂЕ И ПОМОГНЕ НАМ: Тренер Серкл Брижа открио занимљиву анегдоту

Foto: M. Vukadinović

Onur Činel, nemački strateg koji predvodi Serkl Bridž i radi kao pomoćnik u reprezentaciji Austrije našalio se na račun Zvezdinog asa i fudbalera Reala Davida Alabe. 

Arnautović je pre samo nekoliko dana postao najbolji strelac svoje reprezentacije, na tome su mu čestitali i prvotimci Crvene zvezde, a sada ga očekuju najvažniji izazovi na Marakani, pošto srpskog šampiona očekuju u kratkom periodu još dve važne utakmice u Ligi Evrope, protiv Brage za samo četiri dana i Lila 6. novembra u Ljutice Bogdana. 

- Jesam li naučio nešto što bi moglo da pomogne Serkl Brižu? Pitao sam Arnautovića da dođe i pomogne nam, ali još uvek neće. Kao i David Alaba. On je i zainteresovan, ali mislim da Serkl još uvek ne može finansijski da isparira Real Madridu oko njegovog ugovora - našalio se Činel. 

Serkl Briž posle 10 kola ima 10 bodova i zauzima 14. mesto na tabeli. Čeka ih grčevita borba za opstanak u šampionatu Belgije. 

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

NIKAD NISAM ŽURIO: Legendarni odbojkaš Dragan Stanković i u 40. godini igra sa istim žarom kao na početku bogate karijere
Ostali sportovi

0 0

NIKAD NISAM ŽURIO: Legendarni odbojkaš Dragan Stanković i u 40. godini igra sa istim žarom kao na početku bogate karijere

JOŠ je rano da se okače patike o klin. Legendarni odbojkaš Dragan Stanković juče je proslavio 40. rođendan, odlučan da i dalje uživa u igri na mreži. Trofejni bloker želi i dalje da se dokazuje u italijanskoj ligi, novi izazov je našao u Grotacoliti, klubu koji nema šampionske ambicije kao što su imali Lube ili Modena.

19. 10. 2025. u 11:42

Politika
Tenis
Fudbal
BRITANSKI GENERAL PRIZNAO: Ukrajina ne može da pobedi Rusiju

BRITANSKI GENERAL PRIZNAO: Ukrajina ne može da pobedi Rusiju