"PITAO SAM ARNAUTOVIĆA DA DOĐE I POMOGNE NAM": Trener Serkl Briža otkrio zanimljivu anegdotu
CRVENA Zvezda je u Marku Arnautoviću dobila veliko pojačanje, igrača koji bi svojim iskustvom mogao da pomogne mlađim napadačima.
Onur Činel, nemački strateg koji predvodi Serkl Bridž i radi kao pomoćnik u reprezentaciji Austrije našalio se na račun Zvezdinog asa i fudbalera Reala Davida Alabe.
Arnautović je pre samo nekoliko dana postao najbolji strelac svoje reprezentacije, na tome su mu čestitali i prvotimci Crvene zvezde, a sada ga očekuju najvažniji izazovi na Marakani, pošto srpskog šampiona očekuju u kratkom periodu još dve važne utakmice u Ligi Evrope, protiv Brage za samo četiri dana i Lila 6. novembra u Ljutice Bogdana.
- Jesam li naučio nešto što bi moglo da pomogne Serkl Brižu? Pitao sam Arnautovića da dođe i pomogne nam, ali još uvek neće. Kao i David Alaba. On je i zainteresovan, ali mislim da Serkl još uvek ne može finansijski da isparira Real Madridu oko njegovog ugovora - našalio se Činel.
Serkl Briž posle 10 kola ima 10 bodova i zauzima 14. mesto na tabeli. Čeka ih grčevita borba za opstanak u šampionatu Belgije.
