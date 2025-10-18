ZNAJU OD KOGA PRETI NAJVEĆA OPASNOST! Radnički spreman za Spartak, Sivić: Želimo da poentiramo na gostovanju
Fudbalski klub Radnički gostovaće u dvanaestom kolu Superlige Srbije ekipi Spartaka. Niški tim je reprezentativnu pauzu iskoristio da ponovo trenira u Banskom i spremi se za izazove koje ga očekuju. Da neće biti lako u Subotici znaju svi na „Čairu“, ali isto tako veruju da svojim kvalitetom mogu da dođu do prve ovosezonske pobede u gostima.
- Još jedna utakmica u nizu zahtevnih. Mi nismo ekipa koja može nešto da priča o gostovanjima, jer smo poprilično neuspešni u tom segmentu. Radili smo dve nedelje izvanredno. Ponovo smo dobili priliku da odemo do Bugarske na te mini-pripreme. Iskoristili smo svaki momenat za podizanje forme kod igrača. Podigli smo se u svakom segmentu. Naravno da imamo želju da poentiramo na gostovanju, jer nam to nedostaje. Mnogo bolje igramo kući, nego u gostima. Tako da je akcenat bio na tome. Ekipa Spartaka se pojačala od letos. Milunović i Sekulić su dobili stabilnost u odbrani, ovaj dečko iz Brazila što je došao Linkoln će sigurno predstavljati veliku opasnost za nas ukoliko bude igrao, tu su i Ovusu, Babić i naravno Tomović koji je njihov najbolji igrač. Njihova situacija je ista kao i naša – svaka utakmica je biti ili ne biti. Mislim da smo spremni da izađemo i da upišemo prvu pobedu na strani, rekao je šef stručnog štaba Radničkog Tomislav Sivić.
Igrač Nikola Srećković, nekadašnji kapiten Spartaka, sada uzdanica Radničkog, najbolje zna šta njegov tim može da očekuje u Subotici.
Očekuje nas sigurno jedna teška, zahtevna, mogu reći prava takmičarska utakmica u Subotici. Pratite sve, vidite da je tabela takva, kakva jeste. Svi su na dva-tri boda, gore-dole. Njima fudbalski rečeno, gori pod nogama, ali i nama isto. Dobro smo odradili pripreme, odigrali prijateljsku utakmicu, atmosfera u ekipi je stvarno na visokom nivou i mislim da je stvarno vreme da Radnički krene da osvaja bodove i van Čaira. Mislim da smo spremni, idemo u Suboticu da se žargonski rečeno “potučemo” i ja se nadam da ćemo se vratiti za Niš sa pozitivnim rezultatom, istakao je Srećković.
Utakmica, Spartak-Radnički, biće odigrana u nedelju 19. oktobra u 19:30 sati. Glavni sudija biće glavni sudija biće Andrija Stojanović.
