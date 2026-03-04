VELIKA PROMENA STIŽE U SRPSKE BANKE: Novina će obuhvatiti svakog klijenta

VEŠTAČKA inteligencija se već primenjuje u bankama u Srbiji i ona će klijentima uskoro doneti da imaju svog ličnog digitalnog savetnika.

To je izjavio predsednik Izvršnog odbora Addiko Bank Srđan Kondić, na 33. Kopaonik biznis forumu, na panelu „Bankarstvo 2030: Otpornost u digitalnom svetu“.

Kondić je rekao za Tanjug da AI klijentima može, znajući njihove potrebe, kreditnu istoriju i sve ostalo, da napravi najbolju ponudu. On je rekao da digitalizacija menja svet bankarstva već desetak godina i da je ona omogućila klijentima ono što žele: jednostavnost, brzinu i dostupnost.

– To je nekada bila poslovnica, danas je sve više digitalni svet, odnosno mobilna aplikacija banke. Prvo to postaje korisničko iskustvo koje je brzo, efikasno, na primer, uz pomoć mobilne aplikacije možete da platite račune bilo gde iz svoje dnevne sobe, sa putovanja itd. Danas možete da podignete kredit, da ostavite štednju u banci, položite i da uradite sve druge bankarske usluge bilo gde, bilo kada – naveo je Kondić.

Klijenti će uskoro imati svog digitalnog savetnika u bankama

Dodao je da je sada došlovreme veštačke inteligencije u kojoj će kllijenti imati svog digitalnog savetnika.

Pored toga što če veštačka inteligencija, znajući potrebe klijenta, njegovu kreditnu istoriju i sve ostalo što treba, znati bolje od bilo koje banke da mu napravi ponudu, ona će ga, navodi Kondić, i disciplinovati.

– Ona će čak i da vas disciplinuje i da vas opominje ukoliko prekoračite određene norme koje ste dogovorili sa njom ili koje su neki standard. Kao što je nekada bilo bitno da imate odgovornog i pametnog savetnika u poslovnici, tako će se sada razlikovati koje su uspešnije ili manje uspešne banke po kvalitetu njihovog AI agenta – naglasio je Kondić.

Na pitanje koliko će vremena biti potrebno za to, on odgovara da su promene veoma brze.

– Zato je vreme potrebno za odluku o kreditnom zahtevu kod građana prosečno 10 minuta, što je pre pet ili šest godina bilo nezamislivo. Kod pravnih lica to je 48, nekada čak i 24 sata. Sve zahvaljujući AI algoritmima koje smo implementirali u poslednjih nekoliko godina. Dakle, ide to brzo – rekao je Kondić.

Što se tiče zakonske regulative koje prate primenu veštačke inteligencije u bankama, on ističe da su banke najstrože regulisane industrije i to sa razlogom, zato što rade sa tuđim novcem, novcem građana.

– U našem DNK, banaka i bankara, jeste stotinama godina opreznost. Ako uradimo ovo kom riziku se izlažemo da eventualno pogrešimo. Sada je došlo vreme da se razmišlja na drugi način, ako ne pokušamo, ako ne implementiramo neke novine, šta će se onda desiti? – naveo je Kondić.

Banke se intenzivno pripremaju intenzivno za ulazak u SEPA

On ističe da Republika Srbija, Narodna banka i svi drugi organi koji su zaduženi za banke vrlo proaktivno deluju, implementiraju savremene evropske smernice i savremene regulatorne prakse.

– Nadam se da će u budućem periodu to isto tako da ide, da se obezbedi jedan okvir bankama, da mogu da isprate tehnološku bitku, da obezbede najbolje usluge za svoje klijente, a istovremeno da sačuvamo poverenje i sigurnost građana u bankama – naveo je Kondić.

On je rekao i da se banke intenzivno pripremaju intenzivno za ulazak u SEPA (Jedinstveno područje za plaćanja u evrima) sistem.

– Mnoge od nas su već spremne i to očekujemo isto da će biti jedan veliki iskorak, naročito iz ugla naših potrošača, naših klijenata, gde će moći da na brz, jednostavan i povoljan način obave sve svoje platne transakcije – rekao je Kondić.