SRBIN PRIZNAO SVE HRVATIMA! Puklo je u svlačionici "orlova", od tog trenutka ništa više nije bilo isto

SRPSKI fudbal se stalno bori sa nekim bočmnim vetrovima.

Foto arhiva VN

Trenutno smo u velikom problemu kada su u pitanju kvalifikacije za Svetsko prvenstvo. Sve su veće prilike da nas neće biti na planetarnoj smotri posle nekoliko uzastopnih nastupa.

Međutim i kada odemo na Svetsko prvenstvo, vratimo se sa nizom pikanterija i sukoba. Tako je bilo o 2018. godine u Rusiji o čemu je govorio Nikola Maksimović u popularnom hrvatskom podkastu "Inkubator", odnosno uvertiiri za odlazaka na Svetsko prvenstvo.

Podsećanja radi, Slavoljub Muslin je bio selektor i obezbedili su orlovi plasman na Mundijal u Rusiji 2018, da bi on ubrzo nakon toga bio smenjen. Na njegovo mesto postavljen je Mladen Krstajić (51), koji je odmah doneo nekoliko neočekivanih odluka, između ostalog, izostavio je Nikolu Maksimovića sa spiska putnika za najveću svetsku smotru.

Osim njega, sa spiska su otpali i Nemanja Gudelj, Aleksandar Jovanović, Nemanja Maksimović, Mijat Gaćinović, što je, kako kaže, podelilo fudbalere unutar našeg državnog tima.

- Bilo je podele među igračima, bilo je igrača koji su se javno usprotivili, a bilo je igrača koji...Znate kako je to, čim javno nešto kažete, onda vas nema više. Svako gleda sebe, da bezbolnije prođe. Zato nije bilo oglašavanja. Ja sam ispaštao zbog toga, nisam otišao na Svetsko prvenstvo. Ni za jednog igrača ne može gora... Ne mogu da kažem kazna. To nije kazna, ali tako se namestilo i desilo - rekao je Maksimović gostujući u popularnom hrvatskom podkastu "Inkubator"

Bivši igrač Crvene zvezde odigrao je šest od deset kvalifikacionih utakmica za Svetsko prvenstvo u Rusiji 2018. godine. Nije ulazio u igru protiv Irske (1:1) i Velsa (2:2) u Beogradu, dok je okršaj sa Austrijom propustio zbog crvenog kartona. Utakmicu protiv Moldavije gledao je sa klupe, dok je u protiv Austrije u Beogradu na terenu proveo samo minut. U Irskoj je ponovo dobio crveni karton.

Iako je tokom kvalifikacionog ciklusa bio stub odbrane našeg nacionalnog tima, izostavljen je sa spiska za Mundijal, što u prvi mah, kako kaže, nije mogao da prihvati.

- U početku to nisam mogao da prihvatim. Nije mi bilo najjasnije da neko ko nema nijedan nastup za reprezentaciju ode na Svetsko prvenstvo, a da ti koji si odigrao cele kvalifikacije sem te neke utakmice gde sam bio povređen i gde sam dobio crveni karton. Protiv Irske, u Irskoj gde smo vodili 1:0, bio je 70 i neki minut, bila je neka situacija gde sam morao da rušim protivnika. Trebalo je da bude ofsajd, ali pošto je naš igrač zakačio više nije ofsajd i taj igrač bi izašao ispred golmana sam. Ja sam napravio crveni karton van 16 metara i rekoh 'Molimo Boga da ne primimo go 20 minut', pa šta bude. Nismo primili gol, dobili smo 1:0 - poručio je Maksimović, pa nastavio u istom dahu:

Foto arhiva VN

- Ušao je selektor u svlačionicu, ušao je predsednik Fudbalskog saveza Srbije u svlačionicu i rekao 'Ti si nas odveo na Svetsko prvenstvo ovim tvojim crvenim kartonom'. I onda ja nisam otišao na Svetsko prvenstvo. Žao mi je što mnogo ranije, pre svega toga, kada se znalo i kad su se neki sastanci održali, da tad nismo mi igrači između sebe napravili dogovor, bar većina nas. Opet kažem, većina nas koji su igrali u prvih 11, to mnogo znači. Morali smo drugačije to da napravimo, jako mi je krivo što se nije desilo. Bilo, prošlo. To ne treba da se dešava u fudbalu, ne bih poželeo nikom.

