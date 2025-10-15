POZNATO VIŠE OD POLA UČESNIKA MUNDIJALA: Plasiralo se 28 učesnika Svetskog prvenstva 2026, preostalo još 20 slobodnih mesta

Kvalifikacije za Svetsko prvenstvo 2026. godine ulaze u završnicu širom planete, trenutno je poznato 28 učesnika, preostalo je još 20 mesta od kojih će 14 biti podeljeno sredinom novembra, dok će poslednjih šest selekcija overiti vize u martu sledeće godine kroz evropski baraž i Interkontinentalni plej-of

Žreb za Svetsko prvenstvo, prvo sa 48 selekcija, biće održan 5. decembra u Vašingtonu, a do njega će biti poznato 42 učesnika, dok će se preostalih šest žrebati kao pobednici evropskog baraža ili Interkontinentalnog plej-ofa.

Pored tri domaćina, Sjedinjenih Američkih Država, Kanade i Meksika, plasman na Svetsko prvenstvo 2026. do sad su izborili Argentina, Južna Afrika, Brazil, Egipat, Kolumbija, Senegal, Saudijska Arabija, Maroko, Ekvador, Južna Koreja, Paragvaj, Urugvaj, Katar, Alžir, Gana, Tunis, Zelenortska Ostrva, Australija, Iran, Japan, Jordan, Uzbekistan, Novi Zeland, Senegal i Obala Slonovače.

Sredinom novembra iz Evrope će posle Engleske biti poznato još 11 učesnika koji će direktno na Mundijal, kao i 16 selekcija koje će igrati martovski baraž. Hrvatska je praktično, iako ne i matematički, učesnik SP, a veoma blilzu su Španija, Holandija, Francuska, Portugal, Austrija, Švajcarska, Norveška i Belgija. Četvorostruki svetski prvak Nemačka nije još obezbedila plasman, ima devet bodova na čelu Grupe A koliko ima i Slovačka na drugom mestu, a do kraja su ostala još dva kola.

Evropski baraž funkcioniše tako što će 16 selekcija biti podeljeno u četiri staze sa polufinalima i finalom, a samo pobednici će na SP. U baražu će učestvovati 12 drugoplasiranih iz kvalifikacija, kao i četiri selekcije koje će dobiti mesto na osnovu učinka u prethodnoj Ligi nacija.

U Africi su juče okončane kvalifikacije, a preostalo je još da se vidi ko će kroz baraž do mesta u Interkontinentalnom plej-ofu. Za jedno mesto u Interkontinentalnom plej-ofu konkurišu četiri selekcije. U polufinalu afričkog baraža igraće Nigerija - Gabon i DR Kongo - Kamerun. Polufinale i finale baraža igraće se u Maroku, 13. i 16. novembra. Pobednik će osigurati mesto u Interkontinentalnom plej-ofu.

U Aziji je juče okončana četvrta runda kvalifikacija, Katar i Saudijska Arabija su osigurale mesta na SP, dok će u baražu za Interkontinentalni plej-of igrati Ujedinjeni Arapski Emirati i Irak. Prvi meč će se igrati u Emiratima, u Al Ainu 13. novembra, a revanš pet dana kasnije u Basri.

Kvalifikacije u zoni KONKAKAF (Severna i Centralna Amerika) će biti okončane sredinom novembra. Nijedna selekcija još nije obezbedila vizu na dva kola pre kraja kvalifikacija. Pobednici tri kvalifikacione grupe će direktno na SP, dok će dve najbolje drugoplasirane u Interkontinentalni plej-of.

Tabela Grupe A: Surinam 6, Panama 6, Gvatemala 5, Salvador 3. Tabela Grupe B: Jamajka 9, Kurasao 8, Trinidad i Tobago 5, Bermuda 0. Tabela Grupe C: Honduras 8, Kostarika 6, Haiti 5, Nikaragva 1.

Interkontinentalni plej-of će biti odigran u martu u Meksiku. Za sad se zna da su mesta u njemu osigurali Bolivija i Nova Kaledonija. Učestvovaće i dve selekcije iz zone KONKAKAF i po jedna iz Azije i Afrike. Interkontinentalni plej-of funkcioniše tako što će dve selekcije koje će biti najbolje plasirane na novembarskoj FIFA rang listi biti nosioci i igraće direktno u finalu. Preostale četiri će prvo morati da igraju polufinale, a parovi će biti naknadno žrebani.

