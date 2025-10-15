EVO KO ĆE BITI NOVI TRENER ZVEZDE! Italijani otkrili naslednika Vladana Milojevića

SVE je izvesnije da će Vladan Milojević preuzeti reprezentaciju Srbije.

FOTO: M. Vukadinović

Samim tim, mesto trenera u Crvenoj zvezdi ostalo bi upražnjeno, a prema ekskluzivnim informacijama uglednog italijanskog "Calcio Mercato", prvi kandidat za preuzimanje ekipe iz Ljutice Bogdana u tom slučaju jeste aktuelni pomoćni trener milanskog Intera – Aleksandar Kolarov.

- Kako saznajemo, Milojević bi mogao da postane novi selektor reprezentacije Srbije od januara naredne godine, dok bi Aleksandar Kolarov, koji je nedavno napustio mladu reprezentaciju Srbije kako bi se vratio u Inter kao pomoćni trener, nasledio Milojevića na toj funkciji. Nije sigurno da će stručnjak to prihvatiti, jer u Interu ima važnu ulogu u stručnom štabu i značajan autoritet u svlačionici. U svakom slučaju, ostaje da se vidi kako će se situacija razvijati - navodi pomenuti izvor.

FOTO: FSS

Kako se dalje navodi u tekstu, nije sasvim izvesno da bi bivši selektor omladinske reprezentacije Srbije prihvatio mesto trenera u Crvenoj zvezdi.

Inače, Kolarov uživa veliko poverenje uprave italijanskog giganta i ima značajan autoritet u svlačionici, pa se postavlja pitanje da li bi bio spreman da to zameni angažmanom kod srpskog šampiona, gde bi, s druge strane, imao podjednaku, ako ne i veću podršku rukovodstva i navijača.

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja