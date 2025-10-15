VELJKO PAUNOVIĆ PRONAŠAO NOVI KLUB? Srbin pred povratkom na dobro poznato mesto
Srpski trener, Veljko Paunovi, nedavno je dobio otkaz u Real Ovijedu, a sada bi mogao da se vrati u Meksiko.
Naime prema informacijama "Azteca Deportesa" Srbin je prvi kandidat za klupu Pumasa.
On je već radio Meksiku u ekipi Gvadalahari i Tigresu. Ističu da za Pumas ne bi bio problem da izdvoje 1.000.000 evra koliko je iznosila Paunovićeva plata u Ovijedu.
