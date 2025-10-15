Fudbal

VELJKO PAUNOVIĆ PRONAŠAO NOVI KLUB? Srbin pred povratkom na dobro poznato mesto

Filip Milošević

15. 10. 2025. u 12:42

Srpski trener, Veljko Paunovi, nedavno je dobio otkaz u Real Ovijedu, a sada bi mogao da se vrati u Meksiko.

Foto: Profimedia

Naime prema informacijama "Azteca Deportesa" Srbin je prvi kandidat za klupu Pumasa. 

On je već radio Meksiku u ekipi Gvadalahari i Tigresu. Ističu da za Pumas ne bi bio problem da izdvoje 1.000.000 evra koliko je iznosila Paunovićeva plata u Ovijedu.

