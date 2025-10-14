Fudbal

BOLESNIK! Bivši premijerligaški sudija Kut priznao krivicu za neprimereno snimanje deteta

Новости онлине

14. 10. 2025. u 13:21

Nekadašnji fudbalski sudija Premijer lige, Dejvid Kut, priznao je danas krivicu pred Okružnim sudom u Notingemu za pravljenje neprimerenog snimka deteta.

Foto: Profimedia

Kut (43) se jutros pojavio pred sudom povodom optužbe za povezanost sa video snimkom kategorije A, što znači da se radi o najtežem delu ove vrste koje uključuje maloletnu decu koja su silovana ili seksualno zlostavljana od strane odraslih.

Na ročištu u septembru Kut je negirao krivicu, ali je bivši sudija danas promenio iskaz i priznao krivicu. Pošto mu je odobreno uslovno puštanje na slobodu, Kut će sledeći put biti izveden pred sud 11. decembra radi izricanja presude.

Udruženje fudbalskih sudija u Engleskoj otpustilo je Kuta u decembru 2024. godine posle istrage o videu na kojem se navodno vidi kako iznosi pogrdne komentare o Liverpulu i bivšem menadžeru tog kluba Jirgenu Klopu.

