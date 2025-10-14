"UŠAO JE U SVLAČIONICU I NOKAUTORAO ME"! Zbog ove scene Rade Bogdanović ne želi da radi u srpskom fudbalu

Mnogi su se često pitali zašto Rade Bogdanović, kao nekadašnji fudbaler Atletika, Verdera i reprezentacije Jugoslavije, nije ostao u fudbalu nakon kraja karijere.

U emisiji "Super Indirektno kod Popa i Milana" u svom prepoznatiljivom stilu govorio je i svojoj kratkoj epizodi u našem fudbalu.

Kada je završio uspešnu igračku karijeru, Rade je počeo da se bavi trenerskim poslom, ali je nakon jednog incidenta u Železniku odustao od rada u srspkom fudbalu.

- Kad sam završio igračku karijeru, hteo sa da vidim šta se tu radi. Karasi je bio u BASK-u, ja sam gledao malo treninge, posle toga je otišao Karasi i došao je Simo Krunić, to mu je bio prvi trenerski posao. Klemente je bio selektor, Simo ga je menjao i ja sam ga menjao i na utakmici u Železniku, to je bila moja četvrta utakmica u nizu, na poluvremenu uđemo u svlačionicu na 0:0 i sad ja ulazim, čekam da momci predahnu da im kažem nekoliko stvari. Ulazi odjednom čovek, ja posle saznam da je to pokojni Puta (Ljubomir Popović), bivši taksista, fudbaler Barbuta i finansijer i investitor Hajduka sa Liona. Ja mu kažem, gospodine, samo trenutak da završim sastanak, ne znam ni ko je. I kako sam se okrenuo, on me udara dva puta pesnicom u glavu i ja kažem, good bye. I nikad više nisam hteo da radim u srpskom fudbalu", otkriva Bogdanović i dodaje:

- Dobio sam dve pesnice u glavu, znaju to svi. Rekao sam mu "Gospodine, ne ulazite, dok ne završim sastanak", pa onda uđi radi šta hoćeš. On zatvori vrata i udari me u glavu. Ima 30 svedoka. Zato ja ne radim u fudbalu", pručio je Rade.

Ljubomira Putu Popovića je bio sve u Hajduku sa Liona skoro četiri decenije. Direktor voljenih "golubova", za koga se vezuju najveći uspesi ovog kluba posebnog šmeka. Od "tramvaj lige", tog fantastičnog skupa nižerazrednih klubova iz začaranog kruga "dvojke", do Superlige, sve je to Puta izgurao na svojim plećima. Čak dva puta je mali Hajduk igrao elitni rang, predvođen na terenu i Popovićevim sinovima, haubicom Bogićem poznatijim kao "Bobi", kao i Draganom - "Kukijem".

Hajduk je, dakle, zajedno sa Putom prošao sve, od beton lige do najvišeg ranga. A Ljubo je, onako potkovan crnogorskim šarmom i duhom, uvek uz obaveznu kafu i neizbežnu čašicu vrhunske loze, dočekivao i pratio, ne samo goste i novinare, već i plejadu asova koji su obeležili beogradski fudbal...

Njegov sin Bobi Popović dao je 14 golova u sezoni 1999/00, da bi 2000. završio u Hamarbiju za četiri miliona tadašnjih kruna. Odigrao je samo jedan meč i već na leto se vratio kući, nakon sukoba sa tadašnjim trenerom.

