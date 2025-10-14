GOTOVO JE! Rade Bogdanović se povlači, otkrio koliko je zaradio novca od RTS-a

BEZ dlake na jeziku, pravo u metu, ponekad i previše Rade Bogdanović je podelio Srbiju na dva dela.

Foto Z. Jovanović Mačak

Bilo je onih koji su ga simpatisali, ali i onih koji i nisu. Jednostavno nikoga nije ostavljao ravnodušnim, fudbalski analitičar i bivši proslavljeni napadač odlazi u kratku mirovinu.

Rade Bogdanović neće u narednom periodu komentarisati zbivanja u fudbalskom svetu, a to je otkrio prilikom gostovanja u emisiji "Super indirektno kod Popa i Milana". .

- Kod vas sam došao da vas ispoštujem zato što ste, pre svega, dobri poznavaoci fudbalske igre, psihologije, to sam primetio. Hteo sam da budem vaš gost od srca i zato sam i došao. I mene nijedan medij više neće videti, od danas uživo, sigurno do februara, marta sledeće godine. I to je to - rekao je Rade i ostavio sve u čudu.

Pred kamerama je pričao o poslu koji je imao na RTS-u na kom ga nema već neko vreme. Objasnio je i zašto.

- Na RTS sam došao pre sedam godina, nisu imali nikoga da komentariše neku utakmicu. Čini mi se da je bio meč Atletiko Madrida u Ligi šampiona. Posle toga su me zvali i za Zvezdu u Ligi šampiona i za Partizan. Došla je i emisija "Biser pustinje". Gostovao sam još nekoliko puta posle toga i onda me više nisu zvali", rekao je Bogdanović gostujući u podkastu "Indirektno kod Popa i Milana".

Rade Bogdanović pričao je otvoreno i o svojoj zaradi i ugovorima koje je imao sa RTS-om. Nije imao problem da to javno otkrije.

- Dva puta sam bio pod ugovorom sa RTS-om. Prihodovao sam ukupno 800.000 dinara za sedam godina. Navodim to kao primer da nije tu u pitanju neki ogroman novac i da nije to način poslovanja ni moj i njihov. U maju mesecu sam potpisao ugovor sa jednom firmom za emisiju koja je trebalo da se emituje na "TV Prva", ali je to prolongirano do današnjeg dana. RTS je za to saznao, nikada me više nisu zvali i jako sam im zahvalan na šansi koju sam dobio. Nemam nikakav kontakt sa njima od mog poslednjeg gostovanja. Bilo je to negde posle Evropskog prvenstva", zaključio je Bogdanović.

