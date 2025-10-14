Fudbal

"PIKSI, BEGUNAC BIO, BEGUNAC OSTAO"! Rade Bogdanović udario nikada jače na bivšeg selektora Srbije

14. 10. 2025. u 08:33

TURBULENTNO je u srpskom fudbalu!

Dragan Stojković Piksi više nije selektor "orlova", pošto je posle poraza od Albanije u kvalifikacijama za Mundijal podneo ostavku. Tako  će ga u utakmici sa Andorom menjati Zoran Mirković, a o sada već bivšem selektoru pričao je i Rade Bogdanović. 

- Ja lično mislim da je imao opciju da kaže da će otići u decembru. Šta god da se desi, ja ga tada ne bih napao. Nema šanse. Mislim da u njegovom karakteru nije da beži. On je "begunac" celog života. Šta ste tražili? - kazao je Bogdanović u razgovoru za "Indirektno kod Popa i Milana".

Zatim je i nastavio sa kritikama.

- Da li je pobegao iz FSS-a 2004. godine, kada je postavio Deja (Dejana Savićevića) za selektora? Je li otišao u Crvenu zvezdu? Je li pobegao? Pitam vas, da li je pobegao? Ja sam ga sačekao u Dorjanu, došao je da polaže profi licencu. Vi niste znali da je FSS u periodu od 2004. do 2007. sve svoje polaznike B i A licence dovodio u Dorjan na jezero, gde smo učili i polagali sedam dana - rekao je bivši fudbaler uz dodatnu opasku.

Zamerio mu je jer nije ostao na klupi do kraja kvalifikacija. 

- Mislim da je trebalo da ostane sa decom do kraja. Znali bi svi da će ići. Piksiju kažu odlazi i...? On ode? Smatram da je trebalo da ostane, bez obzira na skandiranje. Publika je tu. Mogao je da kaže da će otići u decembru da ih ne ostavljam same - zaključio je Bogdanović

Podsetimo, za naš nacionalni tim postoje samo teorijske šanse da se plasira na planetarno prvenstvo koje se naredne godine igra u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.

Engleska iz pet utakmica ima 15 bodova, Albanija 11 iz šest mečeva, a Srbija posle pet duela sedam bodova. Uz večerašnji duel sa Andorom, ostali su i gostovanje Engleskoj i domaćinstvo Letoniji. 

