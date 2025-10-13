"FOKUS NA OVU UTAKMICU, POSLE ĆEMO DA RAZMIŠLJAMO..." Kapiten reprezentacije Srbije pred meč sa Andorom

Kapiten fudbalske reprezentacije Srbije Aleksandar Mitrović izjavio je danas pred utakmicu protiv Andore da "orlovi" moraju da izvuku pouke iz poraza od Albanije i dodao njegova ekipa da mora da zabeleži sve tri pobede do kraja kako bi zadržala šanse za plasman u baraž za Svetsko prvenstvo.

Foto: M.Vukadinović

Fudbaleri Srbije gostovaće sutra od 20.45 časova Andori u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.

- Težak i bolan rezultat, težak period za celu reprezentaciju i ekipu, posle takvog poraza uvek želite da sledeća utakmica dođe što pre. Ovo je bitna utakmica za nas, moramo da ostvarimo tri pobede kako bismo zadržali teoretske šanse i da očekujemo da drugi rezultati odgovaraju nama. Fokus je da ostanemo u igri do poslednje utakmice i da se nadamo da će Albanija da napravi kiks - rekao je Mitrović na konferenciji za medije.

On je naveo da je razgovarao sa saigračima kako bi ekipa podigla moral.

- U fudbalu nema puno vremena ni za slavlje posle velikih pobeda, ni za tugu posle poraza. Ovo će da boli još dugo, ali nemamo izbora. U ekipi je mnogo mladih igrača i ovo je veliki test za sve te momke. Moramo da izvučemo pouke i da nastavimo napred. Fokus je potpuno na utakmici sa Andorom, a posle ćemo da razmišljamo dublje šta se sve desilo u duelu sa Albanijom - poručio je Mitrović.

Engleska je vodeća na tabeli grupe K sa 15 bodova iz pet mečeva, Albanija je na drugom mestu sa 11 bodova iz šest utakmica, dok je Srbija trećeplasirana sa sedam bodova iz pet odigranih duela.

Letonija je na četvrtoj poziciji sa 5 bodova iz šest utakmica, dok je Andora poslednja sa jednim bodom iz šest mečeva.

Plasman na Svetsko prvenstvo izboriće pobednik grupe, dok će drugoplasirana reprezentacija igrati u baražu.

