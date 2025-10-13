LAMIN JAMAL STIGAO U HRVATSKU! Helikopterom leteo u komšiluku na predlog poznatog menadžera
FUDBALER Barselone, Lamin Jamal (18), iskoristio je reprezentativnu pauzu da odmori sa devojkom i to, ni manje ni više, nego u komšiluku, tačnije Hrvatskoj.
Zbog povrede, mladi as nije bio deo reprezentacije Španije tokom aktuelne reprezentativne pauze, pa je slobodne dane odlučio da provede u Hrvatskoj, u društvu svoje devojke, argentinske pevačice Niki Nikol (25).
Sudeći po njihovim objavama na društvenim mrežama, par je uživao u odmoru, a jedan od najlepših trenutaka bio je let iznad Kornata. Nakon nekoliko dana boravka, napustili su Hrvatsku, a na aerodromu ih je ispratio poznati fudbalski menadžer Endi Bara.
Na taj način Bara je ponovo uspeo da na jedinstven način promoviše Hrvatsku i njene lepote. Inače, on je jedno od najzvučnijih imena u menadžerskom svetu — čovek iza brojnih velikih transfera današnjice.
Među poslednjima je i onaj koji je privukao veliku pažnju u regionu: Lovro Čelfi, talentovani fudbaler Kustošije, prešao je u Barselonu u transferu vrednom 300.000 evra, koji bi mogao dostići do dva miliona evra ukoliko mladi Hrvat ispuni očekivanja katalonskog kluba.
