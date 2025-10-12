SENZACIJA! On će biti novi selektor Srbije?!
NAJNOVIJE vesti iz srpskog fudbala su iznenađujuće.
Poznato je da Dragan Stojković Piksi više nije selektor fudbalske reprezentacije. Pominjalo se da bi mogao da ga nasledi Veljko Paunović, ali došlo je do totalnog obrta.
Na klupu "orlova" sešće aktuelni trener Crvene zvezde, Vladan Milojević, prenosi "Sportski žurnal".
On će biti imenovan za selektora na narednoj sednici Izvršnog odbora Fudbalskog saveza Srbije zakazanoj za 17. oktobar.
Trofejni stručnjak će uporedo do zimske pauze i isteka ugovora sa Zvezdom raditi i u klubu i reprezentaciji. Debi u nacionalnom timu imaće 13. novembra na "Vembliju" protiv Engleske.
Takođe, tri dana kasnije Srbija igra protiv Letonije u Leskovcu i to će mu biti prvi meč koji će voditi pred domaćom publikom.
Milojević je do sad u karijeri pored Crvene zvezde trenirao Javor, Čukarički, Omoniju, Panionios, Al Ahli, AEK Atinu, Al Etifak, Apoel i Apolon Limasol.
