Fudbal

SENZACIJA! On će biti novi selektor Srbije?!

Новости онлине

12. 10. 2025. u 18:58

NAJNOVIJE vesti iz srpskog fudbala su iznenađujuće.

СЕНЗАЦИЈА! Он ће бити нови селектор Србије?!

FOTO: M. Vukadinović

Poznato je da Dragan Stojković Piksi više nije selektor fudbalske reprezentacije. Pominjalo se da bi mogao da ga nasledi Veljko Paunović, ali došlo je do totalnog obrta.

Na klupu "orlova" sešće aktuelni trener Crvene zvezde, Vladan Milojević, prenosi "Sportski žurnal".

On će biti imenovan za selektora na narednoj sednici Izvršnog odbora Fudbalskog saveza Srbije zakazanoj za 17. oktobar.

Trofejni stručnjak će uporedo do zimske pauze i isteka ugovora sa Zvezdom raditi i u klubu i reprezentaciji. Debi u nacionalnom timu imaće 13. novembra na "Vembliju" protiv Engleske.

Takođe, tri dana kasnije Srbija igra protiv Letonije u Leskovcu i to će mu biti prvi meč koji će voditi pred domaćom publikom.

Milojević je do sad u karijeri pored Crvene zvezde trenirao Javor, Čukarički, Omoniju, Panionios, Al Ahli, AEK Atinu, Al Etifak, Apoel i Apolon Limasol.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ZLA KOB PORODICE: Zašto su Karađorđevići promenili slavu?
Panorama

0 0

ZLA KOB PORODICE: Zašto su Karađorđevići promenili slavu?

DINASTIJA Karađorđević 13. decembra obeležava svoju krsnu slavu, Sv. Apostola Andriju Prvozvanog. Međutim, to nije bila i slava Karađorđa i njegovih sinova koji su slavili Sv. Klimenta (8.12.). U nastavku teksta pročitajte manje poznate istorijske činjenice i okolnosti pod kojima je Petar Karađorđević 1890. godine, promenio slavu i zaštitnika porodičnog doma odabrao svetog apostola.

12. 10. 2025. u 08:07

SRBIN U PROBLEMU: NJegova reprezentacija bi već sada mogla ispasti iz borbe za plasman na Svetsko prvenstvo
Tip fudbal

0 1

SRBIN U PROBLEMU: Njegova reprezentacija bi već sada mogla ispasti iz borbe za plasman na Svetsko prvenstvo

POSLE impresivne pobede nad Belorusijom, Danska će u nedelju u Kopenhagenu ugostiti Grčku u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026, odlučna da zadrži lidersku poziciju u grupi "C". Ove dve selekcije sastale su se i prošlog meseca, kada su Danci slavili sa ubedljivih 3:0 u Atini, pa sada traže novi trijumf kojim bi napravili veliki korak ka plasmanu u Katar.

12. 10. 2025. u 07:30

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

DOSTIŽNO JE DRUGO KOLO: Nikola Crnoglavac veruje da rukometaši Partizana mogu da se plasiraju među 16 u Ligi Evrope
Ostali sportovi

0 0

DOSTIŽNO JE DRUGO KOLO: Nikola Crnoglavac veruje da rukometaši Partizana mogu da se plasiraju među 16 u Ligi Evrope

SAMO da počne. Rukometaši Partizana jedva čekaju da u utorak (20.45) u Našicama protiv Neksea startuju u Ligi Evrope. Crno-beli su spremni za evropski izazov i nadaju se da mogu da se nadigravaju ne samo sa jednim od najboljim hrvatskim klubovima, već i sa švajcarskim Kadetenom i španskim Leonom. U drugu rundu idu prve dve ekipe.

12. 10. 2025. u 20:08

Politika
Tenis
Fudbal
HALIDU U ČAST: Okupili se Beograđani na Skadarliji (VIDEO)

HALIDU U ČAST: Okupili se Beograđani na Skadarliji (VIDEO)