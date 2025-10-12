DA LI JE MOGUĆE DA JE TO REKAO?! Evo šta je predsednik FS Albanije poručio nakon meča sa Srbijom
ALBANIJA je duboko potresla reprezentaciju Srbije u fudbalu, poraz u Leskovcu poljuljao je nade da se može na Svetsko prvenstvo, a dan kasnije oglasili su se i iz FS Albanije.
Zadovoljan je Duka učinjenim.
- Veoma dobar rezultat. Sportski važan i potreban, održava nas u trci za naš san.
Sada je vreme za slavlje, ali posao za Albaniju još nije gotov:
- Imamo pravo da slavimo. Momci su dali sve od sebe. Kada pobediš, izgleda kao da ništa nije urađeno pogrešno. Imamo pravo da slavimo, a onda da razmišljamo o budućnosti.
Pohvalio je prvi čovek albanskog fudbalskog saveza i organizaciju utakmice u Leskovcu:
- Organizacija je bila fantastična. Fudbalski savez Srbije dobio je pozitivne ocene. Dogovorili smo se da promenimo mesto održavanja i srećan sam što je ovo, na neki način, pozitivan korak u moru negativnih priča koje su se stvarale u našim susretima - kaže Duka, pa dodaje:
- Fudbalski savez Srbije imao je obavezu da ovo organizuje, kao što smo veoma dobro organizovali događaje u Elbasanu i Tirani.
