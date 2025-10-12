OBRT! FSS doneo odluku, on menja Piksija, evo ko vodi Srbiju protiv Andore
NAKON što je prihvaćena ostavka Dragana Stojkovića Piksija Srbija se priprema za meč sa Andorom.
Iako je prvobtino na konferenciji za medije sam Stojković najavio da će njegovi pomoćnici Goran Đorović i Bratislav Živković voditi selekciju, to ipak neće biti slučaj.
Usled promena u sastavu delegacije, tim će na predstojećoj utakmici predvoditi Zoran Mirković, aktuelni selektor mlade reprezentacije. Ovu informaciju preneo je "Sportal".
Mirković je privremeno rešenje u teškom trenutku i pred važan meč, a FSS će se nakon duela sa Andorom baciti na traženje trajnog rešenja.
Iako u medijima kao glavni kandidat konkuriše Veljko Paunović, koji je jedini slobodan srpski trener sa iskustvom, pregovori još uvek nisu završeni.
Pred Mirkovićem je nezahvalan zadatak da vodi ekipu koju nije selektovao niti je trenerski poznaje, a koja je dodatno demoralisana i bezvoljna posle neuspeha u Leskovcu.
