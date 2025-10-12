Fudbal

OBRT! FSS doneo odluku, on menja Piksija, evo ko vodi Srbiju protiv Andore

Александар Илић
Aleksandar Ilić

12. 10. 2025. u 10:53

NAKON što je prihvaćena ostavka Dragana Stojkovića Piksija Srbija se priprema za meč sa Andorom.

FOTO: M. Vukadinović

Iako je prvobtino na konferenciji za medije sam Stojković najavio da će njegovi pomoćnici Goran Đorović i Bratislav Živković voditi selekciju, to ipak neće biti slučaj. 

Usled promena u sastavu delegacije, tim će na predstojećoj utakmici predvoditi Zoran Mirković, aktuelni selektor mlade reprezentacije. Ovu informaciju preneo je "Sportal". 

Mirković je privremeno rešenje u teškom trenutku i pred važan meč, a FSS će se nakon duela sa Andorom baciti na traženje trajnog rešenja. 

Iako u medijima kao glavni kandidat konkuriše Veljko Paunović, koji je jedini slobodan srpski trener sa iskustvom, pregovori još uvek nisu završeni. 

Pred Mirkovićem je nezahvalan zadatak da vodi ekipu koju nije selektovao niti je trenerski poznaje, a koja je dodatno demoralisana i bezvoljna posle neuspeha u Leskovcu.

POSLE impresivne pobede nad Belorusijom, Danska će u nedelju u Kopenhagenu ugostiti Grčku u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026, odlučna da zadrži lidersku poziciju u grupi "C". Ove dve selekcije sastale su se i prošlog meseca, kada su Danci slavili sa ubedljivih 3:0 u Atini, pa sada traže novi trijumf kojim bi napravili veliki korak ka plasmanu u Katar.

12. 10. 2025. u 07:30

DINASTIJA Karađorđević 13. decembra obeležava svoju krsnu slavu, Sv. Apostola Andriju Prvozvanog. Međutim, to nije bila i slava Karađorđa i njegovih sinova koji su slavili Sv. Klimenta (8.12.). U nastavku teksta pročitajte manje poznate istorijske činjenice i okolnosti pod kojima je Petar Karađorđević 1890. godine, promenio slavu i zaštitnika porodičnog doma odabrao svetog apostola.

12. 10. 2025. u 08:07

