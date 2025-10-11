Fudbal

"BOMBA" U MOSKVI! Srbin menja Dejana Stankovića na klupi Spartaka?

Filip Milošević

11. 10. 2025. u 15:05

Najnovije informacije iz Rusije glase - Srbin menja Dejana Stankovića na klupi Spartaka iz Moskve.

FOTO: Profimedia

Ruski klub je spreman da plati čak 4.000.000 evra da otkupi ugovor srpskog trenera Vladimira Ivića i njegovog stručnog štaba iz Al Aina, piše "RPL".

Ivić bi na klupu velikana iz Moskve seo već sledeće nedelje, jer već predugo traje licitacija oko Stankovićevog naslednika. Dodatni paradoks je taj da Spartak traži trener, a da se još uvek nije razišao sa bivšim strategom Zvezde. 

