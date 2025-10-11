"BOMBA" U MOSKVI! Srbin menja Dejana Stankovića na klupi Spartaka?
Najnovije informacije iz Rusije glase - Srbin menja Dejana Stankovića na klupi Spartaka iz Moskve.
Ruski klub je spreman da plati čak 4.000.000 evra da otkupi ugovor srpskog trenera Vladimira Ivića i njegovog stručnog štaba iz Al Aina, piše "RPL".
Ivić bi na klupu velikana iz Moskve seo već sledeće nedelje, jer već predugo traje licitacija oko Stankovićevog naslednika. Dodatni paradoks je taj da Spartak traži trener, a da se još uvek nije razišao sa bivšim strategom Zvezde.
BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja
Preporučujemo
TUGA! Bivši fudbaler Crvene zvezde i Hajduka preminuo u Sjedinjenim Američkim Državama
05. 10. 2025. u 18:55
NAJVAŽNIJIH 90 MINUTA DO SADA: Srbija preko Albanije pravi veliki korak ka plasmanu na Mundijal
APSOLUTNO najbitniji meč u kvalifikacijama za Svetsko prventvo fudbaleri Srbije odigraće večeras u Leskovcu gde će od 20.45 ugostiti Albaniju.
11. 10. 2025. u 07:20
CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)
Najnovije vesti iz tenisa su prilično neverovatne.
03. 10. 2025. u 19:45
NAUČNICI ZABRINUTI: Otkrili nešto alarmantno što curi ispod okeana oko Antarktika: "Nepoznanica - ne znamo zašto"
NAUČNICI su otkrili alarmantan fenomen na Antarktiku - metan, gas koji snažno zagreva planetu, oslobađa se iz pukotina na morskom dnu "zapanjujućom brzinom" kako se regija zagreva. Ovo otkriće izaziva bojazan da su postojeće prognoze globalnog otopljavanja možda bile podcenjene, piše Si En En.
11. 10. 2025. u 10:46
Komentari (0)