"BOMBA" U MOSKVI! Srbin menja Dejana Stankovića na klupi Spartaka?

PROŠLO je deset godina kao tren. Fudbalska reprezentacija Srbije je 8. oktobra 2015. u Elbasanu savladala Albaniju 2:0 u kvalifikacijama za EP, na koje nije otišla. Jedan od aktera tog meča bio je i sadašnji defanzivac Čukaričkog Nenad Tomović, koji je na poslednjem duelu svoga kluba sa Javorom iz Ivanjice bio strelec jedinog gola. Protiv ekipe koju vodi trener Radovan Ćurčić, selektor "orlova" iz meča koji pominjemo.