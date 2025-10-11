MOGU I BEZ MESIJA: Argentina minimalcem protiv Venecuele
Fudbalska reprezentacija Argentine pobedila je danas selekciju Venecuele rezultatom 1:0 u prijateljskom meču koji je odigran u Fort Loderdejlu.
Jedini gol na utakmici postigao je Đovani Lo Selso u 31. minutu. Za selekciju Argentine nije igrao Lionel Mesi, koji je meč pratio sa tribina. Argentina će u utorak igrati prijateljski meč protiv Portorika.
Fudbaleri Australije savladali su u prijateljskom meču u Montrealu reprezentaciju Kanade 1:0 golom Nestorija Irankunde u 71. minutu. Za selekciju Australije ceo meč je odigrao fudbaler TSC-a Miloš Degenek.
Fudbaleri Čilea su na svom terenu pobedili Peru 2:1, dok su selekcije SAD-a i Ekvadora odigrale u Ostinu nerešeno, 1:1.
