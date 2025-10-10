NOVI ŠOK! Bogdan Bogdanović u bolovima napustio teren (VIDEO)

U pobedi Los Anđeles Klipersima nad kineskim Gvangdžouom 142:95, naš Bogdan Bogdanović odigrao je samo dva minuta.

Foto: Printskrin

Nažalost, ponovo uz bolnu grimasu. Ovog puta se držao za leđa i otišao je u svlačionicu u pratnji trenera Lorensa Frenka, što svakako nije dobar znak.

Bogdan Bogdanovic is heading back to the locker room accompanied by a trainer and Lawrence Frank.



He was holding his side/back coming off the floor. pic.twitter.com/dljLbk5LXw — Grant "Money" Mona (@Gmona48) October 10, 2025

Prethodno je odigrao samo dva minuta i zabeležio je asistenciju.

U ubedljivoj pobedi Klipersa najviše se istakao Kavaj Lenard sa 18 poena, Ivica Zubac bio je odličan sa 15 poena uz samo jedan promašaj iz igre, pet skokova, dve asistencije.

Na drugoj strani bivši NBA as Viktor Oladipo zabeležio je 24 poena, a nekadašnji centar Partizana Frenk Kaminski utakmicu je završio sa sedam poena, dva skoka i pet asistencija.