Fudbal

NOVI ŠOK! Bogdan Bogdanović u bolovima napustio teren (VIDEO)

Новости онлине

10. 10. 2025. u 08:14

U pobedi Los Anđeles Klipersima nad kineskim Gvangdžouom 142:95, naš Bogdan Bogdanović odigrao je samo dva minuta.

НОВИ ШОК! Богдан Богдановић у боловима напустио терен (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Nažalost, ponovo uz bolnu grimasu. Ovog puta se držao za leđa i otišao je u svlačionicu u pratnji trenera Lorensa Frenka, što svakako nije dobar znak.

Prethodno je odigrao samo dva minuta i zabeležio je asistenciju.

U ubedljivoj pobedi Klipersa najviše se istakao Kavaj Lenard sa 18 poena, Ivica Zubac bio je odličan sa 15 poena uz samo jedan promašaj iz igre, pet skokova, dve asistencije.

Na drugoj strani bivši NBA as Viktor Oladipo zabeležio je 24 poena, a nekadašnji centar Partizana Frenk Kaminski utakmicu je završio sa sedam poena, dva skoka i pet asistencija.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

MILORAD POBEDIO NA IZBORIMA S JEDNIM GLASOM: Tri nevažeća listića, a izašlo 4 ljudi - glasao sam za sebe, ženi rekao da ne izađe na izbore
Region

0 0

MILORAD POBEDIO NA IZBORIMA S JEDNIM GLASOM: Tri nevažeća listića, a izašlo 4 ljudi - glasao sam za sebe, ženi rekao da ne izađe na izbore

U NEDELjU su birači na ukupno 474 biračka mesta širom hrvatske imali mogućnost da izađu na dopunske lokalne izbore na kojima se odlučivalo o 75 odbornika. Izbori su održani u 63 lokalne jedinice čija veća i skupštine nisu imale dovoljan broj odbornika iz osam nacionalnih manjina, odnosno Hrvata, izabranih u opštinama u kojima su u manjini na redovnim lokalnim izborima u maju.

09. 10. 2025. u 11:47

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NAJVEĆA LEPINA LJUBAV: Pevačica 15 dana nije znala da je umro - Bio je najbolji čovek u mom životu, pravi gospodin

NAJVEĆA LEPINA LjUBAV: Pevačica 15 dana nije znala da je umro - "Bio je najbolji čovek u mom životu, pravi gospodin"