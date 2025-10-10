RASULO U CRNOJ GORI! Selektor žestoko udario na igrače posle debakla na Farskim Ostrvima

Fudbalska reprezentacija Crne Gore doživela je najveću bruku u istoriji pošto je u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo poražena od Farskih Ostrva i to rezultatom 4:0.

FOTO: Profimedia

Sve se to dogodilo na debiju legendarnog Mirka Vučinića na klupi Crne Gore, što mu je prva utakmica kao treneru u karijeri, a posle svega okrivio je svoje igrače.

- Sigurno da ovo neću pamtiti po dobru, s obzirom na rezultat. Preuzimam krivicu na sebe, igrali smo do primljenog gola. Posle toga nismo bili mentalno jaki da se vratimo. Nismo bili koncentrisani kod njihovog prekida. Žao mi je, izgleda da nisam uspeo da utičem na njih koliko je trebalo", kazao je Vučnić za RTCG gde je delovao da kaže da je njegova krivica, međutim već u sledećem odgovoru nije se tako činilo.

- Treba svi da se zapitamo zašto su ovi rezultati. Imam svoje ideje, ali to je za svlačionicu. Nismo skromni, misle neki igrači da su majstori, a nemamo ih. Moramo da zasučemo rukave da radimo, da igramo sa željom i voljom. Ukoliko to nemamo, nećemo nigde završiti", istakao je Vučinić i dodao:

- Imamo vremena da radimo na psihologiji. Nije to lako, kada nemaš rezultate. Pobeda je sve", zaključio je Vučinić.

Podsećanja radi, Crna Gora je prethodno otpustila Roberta Prosinečkog zbog slavih rezultata u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.