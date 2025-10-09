UEFA BEZ MILOSTI: Ovi klubovi su žestoko kažnjeni zbog izgreda navijača

Disciplinska, kontrolna i etička komisija Evropske fudbalske unije (UEFA) saopštila je da je novčano kaznila Frajburg sa 20.000 evra zbog incidenata navijača nemačkog kluba na utakmici prvog kola Lige Evrope protiv Bazela (2:1), koja je odigrana 24. septembra.

Foto: EPA-EFE/ LAURENT GILLIERON

U saopštenju UEFA se navodi da je Frajburg kažnjen zbog toga što su navijači palili baklje.

Takođe, Frajburg je dobio dvogodišnju uslovnu zabranu zatvaranja dela tribina na narednom meču kao domaćin u evropskim klupskim takmičenjima.

UEFA je objavila da je novčano kaznila Bazel sa ukupno 31.750 evra zbog nereda navijača švajcarskog kluba na meču drugog kola Lige Evrope protiv Štutgarta (2:0), koji je odigran 2. oktobra.

Bazel je kažnjen zato što su njegovi navijači palili baklje, ubacivali predmete na teren i blokirali prolaze na tribinama na duelu sa Štutgartom. Takođe, Bazel je dobio dvogodišnju uslovnu zabranu zatvaranja dela tribina na narednom meču kao domaćin u evropskim klupskim takmičenjima.

UEFA je navela i da su navijači Štutgarta palili baklje na ovoj utakmici zbog čega je nemački klub novčano kažnjen sa 20.000 evra i dobio je dvogodišnju uslovnu zabranu prodaje karata svojim navijačima za sledeće gostovanje u UEFA takmičenjima.

UEFA je saopštila da je kaznila Omoniju sa ukupno 34.000 evra zbog toga što su navijači kiparskog kluba palili baklje, ubacivali predmet na teren i blokirali prolaze na tribinama 2. oktobra na meču sa Majncom (0:1) u prvom kolu Lige konferencije. UEFA je naložila Omoniji da zatvori deo tribina na narednoj utakmici kao domaćin u evropskim klupskim takmičenjima.