"POKUŠAĆU TO DA PREBRODIM": Novak Đoković se oglasio posle plasmana u polufinale Šangaja
NOVAK Đoković ima problema najviše sa disanjem tokom turnira u Šangaju, ali uspeo je da se plasira u polufinale nakon što je pobedio Zizua Bergsa sa 6:3, 7:5. Zadovoljan je Srbin što se nalazi među četiri najbolja tenisera na ovom mastersu.
Upravo je na početku obraćanja potencirao da su uslovi u ovom kineskom gradu veoma teški za igru.
- Izuzetan momak je Bergs. Bilo je problema u ovom meču, trebalo je da završim ovaj duel na 5:4, ali sam bio previše pasivan. Zaista su zahtevni uslovi ovih dana u Šangaju, pokušaću to da prebrodim - rekao je Đoković po završetku susreta sa Belgijancem.
Naredni rival srpskom asu je 204. igrač sveta, teniser iz Monaka Valentin Vašero.
- Velika stvar za tenis u Monaku. Zaista mi je drago zbog njega. Mnogo dobro znam njegovog trenera, proveo sam određeno vreme u Monaku u poslednjih 15 godina. Ovaj turnir poseduje najbolje igrače sveta, ali je impresivno šta je on uradio sa te pozicije.
Potom se kratko obratio i na srpskom jeziku.
- Drago mi je da sam pobedio, to je sve što mogu da kažem. Definitivno, ovo je fizički i zdravstveno jedan od najtežih turnira u mom životu, barem po osećaju na terenu. Bilo je problema, ali idemo dalje - zaključio je Đoković.
Podsetimo, Novak se plasirao u 10. polufinale Šangaja, a 80. na masters turnirima.
