KAKAV UDARAC ZA ALBANCE! Otpala dvojica važnih igrača pred Srbiju
NIJE samo Srbija u problemu sa povređenim igračima!
Uvrstio je Silvinjo na spisak rovite Adriana Ismajlija i Adriona Pajazitija, ali posle dodatnih pregleda, odlučeno je da njih dvojica neće biti od pomoći za narednu akciju.
To je teško palo kompletnoj naciji, koja žali za ovim važnim fudbalerima. A selektora Albanije nateralo da u nacionalni tim pozove Nazmija Gripšija, ofanzivca Astane.
On će se ekipi pridružiti u sredu i biće na raspolaganju za duele sa Srbijom, te posle i za prijateljski meč protiv Jordana.
Gripši se nalazi u odličnoj formi u ovoj kalendarskoj godini, gde je na 24 utakmice postigao 15 golova.
Podsetimo, meč Srbije i Albanije je na programu u subotu od 20.45.
Preporučujemo
PROBLEM ZA PROBLEMOM! Nove loše vesti za Srbiju pred meč sa Albanijom
07. 10. 2025. u 10:55
OGLUŠIO SE O NAREDBU! Javio se prvi Albanac pred istorijski meč sa Srbijom
06. 10. 2025. u 13:45
ŠOK ZA ŠOKOM! Katastrofalne vesti za Srbiju pred meč sa Albanijom
30. 09. 2025. u 08:55
"IDIOTI, DOSTA JE"! Oglasio se predsednik UEFA pred meč Srbije i Albanije u Leskovcu
12. 09. 2025. u 09:23
NEVIĐENA DRAMA: Velika fudbalska sila bi mogla ostati bez plasmana na Svetsko prvenstvo!
REPREZENTACIJA Kameruna nalazi se veoma teškoj poziciji pred kraj kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.
08. 10. 2025. u 10:30
CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)
Najnovije vesti iz tenisa su prilično neverovatne.
03. 10. 2025. u 19:45
"ETO ME BRZO KOD TEBE, STARI MOJ" Halidova žena teško podnela vest o smrti pevača
SEJDA Bešlić teško je podnela smrt svog životnog saputnika Halida Bešlića, koji je premunuo u 72. godini života u Sarajevu. Kada su joj saopštili da je pevač preminuo, tužnim rečima je prokomnetarisala "Eto mene brzo kod tebe, stari moj", piše Kurir. Njene reči kidaju srce i dušu.
08. 10. 2025. u 07:47
Komentari (0)