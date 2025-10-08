KAKAV UDARAC ZA ALBANCE! Otpala dvojica važnih igrača pred Srbiju

NIJE samo Srbija u problemu sa povređenim igračima!

FOTO: EPA

Uvrstio je Silvinjo na spisak rovite Adriana Ismajlija i Adriona Pajazitija, ali posle dodatnih pregleda, odlučeno je da njih dvojica neće biti od pomoći za narednu akciju.

To je teško palo kompletnoj naciji, koja žali za ovim važnim fudbalerima. A selektora Albanije nateralo da u nacionalni tim pozove Nazmija Gripšija, ofanzivca Astane.

On će se ekipi pridružiti u sredu i biće na raspolaganju za duele sa Srbijom, te posle i za prijateljski meč protiv Jordana.

Gripši se nalazi u odličnoj formi u ovoj kalendarskoj godini, gde je na 24 utakmice postigao 15 golova.

Podsetimo, meč Srbije i Albanije je na programu u subotu od 20.45.