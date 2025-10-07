LOKALNI DERBI! Oglasio se reprezentativac Srbije pred sudar sa Albancima

Očekuje nas jedna od najvažnijih utakmica u ovom ciklusu kvalifikacija i moramo da budemo spremni da odgovorimo izazovu, izjavio je fudbalski reprezentativac Srbije Andrej Ilić uoči utakmice sa Albanijom u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine.

FOTO: Tanjug/AP

Fudbaleri Srbije počeli su u ponedeljak pripreme za mečeve protiv Albanije i Andore u grupi K kvalifikacija za SP 2026. Srbija će 11. oktobra u Leskovcu dočekati Albaniju, a tri dana kasnije gostovaće Andori.

"Prvi put sam u Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi kao član A reprezentacije i osećaj je fenomenalan. Neke momke znam iz mlade selekcije, dobar sam sa Zukićem, Erakovićem jedva čekam prvi trening da se upoznam i sa ostatkom ekipe", rekao je Ilić, koji je član Uniona iz Berlina.

Ilić je ove sezone jedan od najboljih igrača Uniona.

"Reakcija je na poziv u reprezentaciju Srbije bila kao i uvek u tim situacijama, osetio sam se ponosno. Svako bi bio ponosan da se nađe u mojoj koži. Čast je predstavljati svoju zemlju u bilo kom sportu, naročito u fudbalu", istakao je Ilić.

On je izneo očekivanja uoči meča sa Albanijom.

"Prva utakmica u Tirani bila je tvrda, a i ova sada može da bude takva. Na neki način lokalni derbi, to su utakmice pune naboja, gde moraš da uđeš čvrsto, ali sa samopouzdanjem i rešenošću da pobediš. Igramo kod kuće, pred našim navijačima i ulog je veliki. Meni je čast što sam deo reprezentacije, što imam priliku da učim od Mitrovića, Vlahovića, Jovića i svih ovih sjajnih momaka", naveo je Ilić.

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja