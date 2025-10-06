Fudbal

TUHEL MORAO DA REAGUJE: Nakon povrede Rajsa pozvao fudbalera Mančestera

Filip Milošević

06. 10. 2025. u 18:20

Fudbaler Mančester sitija Niko O'Rajli dobio je naknadno poziv u reprezentaciju Engleske umesto povređenog Risa Džejmsa, saopštio je danas selektor nacionalnog tima Tomas Tuhel.

ТУХЕЛ МОРАО ДА РЕАГУЈЕ: Након повреде Рајса позвао фудбалера Манчестера

FOTO: M. Vukadinović

Nemački stručnjak se odlučio da zbog povrede Risa iz mlade reprezentacije u A tim prekomanduje O'Rajlija, koji još nije debitovao za englesku reprezentaciju

O'Rajli (20) je ove sezone odigrao devet mečeva za Mančester siti.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Fudbalere Engleske 9. oktobra očekuje prijateljski meč protiv Velsa, a zatim će 14. oktobra gostovati Letoniji u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. 

Prvo mesto na tabeli grupe K kvalifikacija za SP 2026. drži Engleska sa 15 bodova, Albanija ima osam, a Srbija sedam. Letonija je četvrta sa četiri, dok je Andora poslednja bez bodova.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal