TUHEL MORAO DA REAGUJE: Nakon povrede Rajsa pozvao fudbalera Mančestera

Fudbaler Mančester sitija Niko O'Rajli dobio je naknadno poziv u reprezentaciju Engleske umesto povređenog Risa Džejmsa, saopštio je danas selektor nacionalnog tima Tomas Tuhel.

FOTO: M. Vukadinović

Nemački stručnjak se odlučio da zbog povrede Risa iz mlade reprezentacije u A tim prekomanduje O'Rajlija, koji još nije debitovao za englesku reprezentaciju

O'Rajli (20) je ove sezone odigrao devet mečeva za Mančester siti.

Fudbalere Engleske 9. oktobra očekuje prijateljski meč protiv Velsa, a zatim će 14. oktobra gostovati Letoniji u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026.

Prvo mesto na tabeli grupe K kvalifikacija za SP 2026. drži Engleska sa 15 bodova, Albanija ima osam, a Srbija sedam. Letonija je četvrta sa četiri, dok je Andora poslednja bez bodova.

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja