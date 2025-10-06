DEJAN STANKOVIĆ NE MENJA SREDINU! Spartak Moskva veruje Srbinu!

DUBOKA država u Srbiji, sada koncentrisana u Briselu, preko višemesečnih blokada Srbije, fingiranog postupka oko Generalštaba, afere o „lažnim špijunima“ i niza drugih akcija koje idu direktno iz kabineta Zagorke Dolovac a u korelaciji sa prozapadnom opozicijom, NV sektorom i stranim medijima, uspela je da podrije saradnju sa novom administracijom Dolanda Trampa i na kao rezultat svega obori kandidaturu Marka Brnovića za ambasadora SAD u Srbiji.