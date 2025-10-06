DEJAN STANKOVIĆ NE MENJA SREDINU! Spartak Moskva veruje Srbinu!
Dejan Stanković ostaje trener Spartaka iz Moskve, odlučeno je na današnjoj sednici klupskog rukovodstva.
Ovu vest je kao ekskluzivnu objavio najznačajniji ruski sportski portal Sport Ekspres. U Stankovićevu odbranu, kako kažu Rusi, stao je sportski direktor Spartaka Frensis Kađigao.
Spekulisalo se o njegovoj smeni zbog poraza u derbiju od CSKA, međutim od toga neće biti ništa i bivši trener Crvene zvezde ostaje u Moskvi.
