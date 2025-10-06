Fudbal

DEJAN STANKOVIĆ NE MENJA SREDINU! Spartak Moskva veruje Srbinu!

Filip Milošević

06. 10. 2025. u 16:12

Dejan Stanković ostaje trener Spartaka iz Moskve, odlučeno je na današnjoj sednici klupskog rukovodstva.

FOTO: Profimedia

Ovu vest je kao ekskluzivnu objavio najznačajniji ruski sportski portal Sport Ekspres. U Stankovićevu odbranu, kako kažu Rusi, stao je sportski direktor Spartaka Frensis Kađigao.

Spekulisalo se o njegovoj smeni zbog poraza u derbiju od CSKA, međutim od toga neće biti ništa i bivši trener Crvene zvezde ostaje u Moskvi.

