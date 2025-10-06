FABIO KANAVARO NA NOVOM ZADATKU! Preuzeo reprezentaciju koja će prvi put u svojoj istoriji igrati na Svetskom prvenstvu
Italijanski trener Fabio Kanavaro imenovan je za novog selektora reprezentacije Uzbekistana, saopštio je danas Fudbalski savez Uzbekistana (UFA).
Kanavaro (52) je danas u Taškentu potpisao ugovor sa FS Uzbekistana, ali detalji nisu saopšteni.
U saopštenju UFA, koje je objavljeno na društvenim mrežama, navodi se da će Kanavaro voditi nacionalni tim ove zemlje na predstojećem Svetskom prvenstvu, koje će biti održano 2026. godine u SAD, Kanadi i Meksiku. Italijanski stručnjak je na mestu selektora Uzbekistana zamenio Timura Kapadžea.
U stručnom štabu novog selektora Uzbekistana biće Eugenio Albarela, Frančesko Troaze i Antonio Kimenti.
Fudbalska reprezentacija Uzbekistana izborila je u junu po prvi put u istoriji plasman na SP.
Kanavaro (52) je ranije trenirao Dinamo Zagreb, Udineze, Benevento, Guangžu, Tjanđin, Al Nasr i reprezentaciju Kine.
