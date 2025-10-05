MILAN IMA ZA ČIM DA ŽALI: Bez pobednika u derbiju Serije A, Pulišić mogao da sruši Juventus (VIDEO)
DERBI 6. kola Serije A odigrali su Juventus i Milan u Torinu, ali utakmica je završena bez pobednika - 0:0.
Vrlo lako je moglo da se dogodi da neka od ekipa osvoji tri boda, a bliži tome bili su "rosoneri", ali tragičar je bio Kristijan Pulišić.
Vezista gostiju je u 53. minutu loptu postavio na belu tačku, no loše je izveo penal pošto je loptu poslao visoko preko gola Mišele di Gregorio.
Još nekoliko dobrih prilika propustio je Milan, pre svih Rafael Leao. Najbolju šansu za domaće imao je Federiko Gati, čiji je pokušaj na startu drugog poluvremena zaustavio Majk Manjan.
Kad su srpski fudbaleri u pitanju, Dušan Vlahović je u igru ušao u 68. minutu, a Filip Kostić u 86. Za "rosonere" ceo meč je odigrao Strahinja Pavlović.
Juventus je posle ove utakmice peti na tabeli sa 12 bodova, Milan je na poziciji tri sa 13, ima dva manje od vodećih Napolija i Rome.
