MILOJEVIĆ POSLE POBEDE ZVEZDE: Interesovala su me samo tri boda, čekamo nove izazove koji sigurno nisu laki
CRVENA zvezda je na devet od devet u Superligi Srbije i u pobedničkom raspoloženju dočekuje novu pauzu u prvenstvu. Utiske posle trijumfa nad Napretkom (3:0) izneo je trener crveno-belih Vladan Milojević.
Trofejni stručnjak je bio zadovoljan prikazanim pod Bagdalom, posebno nakon napornog putavanja iz Porta.
- S obzirom na to da smo imali prinudni sastav i da nismo imali mnogo pripreme, s zbog napornog putovanja iz Porta, moram da budem zadovoljan. Upisana su tri boda pred pauzu - rekao je Milojević za "TV Arena sport".
Ponovo je napravio dosta promena u sastavu. U odnosnu na duel u Portugalu samo su četiri igrača bili starteri.
- Opet smo videli i dosta igrača koji nemaju ritma. Zadovoljan sam – dobro treniraju. Svaki put smo u nekom novom sastavu. Može to sigurno mnogo bolje, ali ono što me je interesovalo je da upišemo tri boda, da radimo i da čekamo nove izazove koji sigurno nisu laki - zaključio je trener Zvezde.
Podsetimo, crveno-beli u narednom kolu, 18. septembra dočekuju IMT.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
