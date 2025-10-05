PROKLJUČAO JE STADION DIJEGO MARADONA: Napoli nakon preokreta do prvog mesta tabele "Serije A"

Fudbaleri Napolija pobedili su Đenovu rezultatom 2:1(0:1) u utakmici 6. kola Serije A.

Foto: Profimedia

Đenova je povela u 33. minutu preko Ekatora i tim rezultatom se prvo poluvreme i završilo.

Ipak, u drugom poluvremenu ulazi Kevin De Brujne i njegove lopte su pravile razlike, pa tako Angisa u 57. minutu postiže gol za izjednačenje i nadu da Napolija da će doći do sva tri pobeda.

Nastavili su domaći da igraju u istom ritmu i to se ponovo isplatilo – Rasmus Hojlund u 75. minutu donosi potpuni preokret i pogotkom matira Đenovu za 2:1.

Pošto se meč ovim rezultatom i završio, Napoli je sada rame uz rame sa Romom na vrhu Serije A sa po 15 osvojenih bodova.

