"NAJBOLJE POLUVREME OD KADA SAM U KLUBU": Koković imao šta da kaže nakon pobede Železničara nad TSC-om
Trener Železničara Radomir Koković izneo je utiske posle utakmice sa TSC u 11. kolu Mozzart Bet Super lige Srbije u kojoj je njegov tim slavio rezultatom 1:0.
– Napravili smo plan igre onako kako smo želeli. Prvo poluvreme je bilo jako dobro. Defanzivno smo izgledali veoma fokusirano, sa velikim intenzitetom. Pokušali smo da igramo visoko, da ulazimo u visoki pritisak i na taj način malo poremetimo ekipu TSC-a. Mislim da smo u tome uspeli. Što se tiče ofanzive, falilo je samo nekoliko boljih odluka u završnoj trećini terena da bismo na odmor otišli s većom prednošću od 1:0. Kada se podvuče crta, mogu da budem jako zadovoljan prvim poluvremenom možda i najboljim poluvremenom moje ekipe otkako sam ja u klubu – istakao je Koković.
Usledila je dodatna analiza.
– U drugom poluvremenu smo očekivali reakciju TSC-a, da izađu ofanzivnije i naprave nekoliko promena, što su i uradili. Međutim, i pored toga, mi smo dobro delovali u većem delu drugog poluvremena. Imali smo kontrolu, nastavili da igramo visoko i da rizikujemo. Tako da sam, pre svega mentalnim aspektom mojih igrača, veoma zadovoljan. Naravno, ekipa koja ima sjajne individualce u timu, kao što je TSC, u nekom trenutku preuzima inicijativu – pogotovo kad nema povoljan rezultat – i mi smo to očekivali. Promenili smo malo formaciju, u poslednjih 10 minuta pokušali da privedemo utakmicu kraju i mislim da smo to uspeli bez većih problema. Još jednom, čestitke ekipi TSC-a i čestitke mojim momcima. Ova utakmica nam služi kao referenca za dalji razvoj. Pokušaćemo da zadržimo dobre stvari i da ih unapredimo, a ono što nije bilo dovoljno dobro probaćemo da popravimo tokom reprezentativne pauze.
Mogao je Železničar i ranije da reši pitanje pobednika, da je iskoristio sve šanse u drugom delu.
– I u Novom Sadu smo na 1:0 imali dve stopostotne šanse za 2:0, pa smo primili gol za 1:1… Nismo bili dovoljno fokusirani da, kao što vi kažete, utakmicu zatvorimo na vreme još jednim ili sa još dva gola. Mislim da smo imali dovoljno dobrih prilika za to. Nismo uspeli, ali ponavljam, kada se podvuče crta, pokazali smo odgovornost u poslednjih desetak minuta utakmice i zatvorili je.
Sjajan meč je odigrao Aleksa Kuljanin, novopečeni mladi reprezentativac Srbije.
– Kulja je sjajan momak koji naporno radi. Dobio je šansu možda i ranije nego što smo planirali, ali je to vratio dobrim igrama, hrabrošću i požrtvovanjem. On je jako dobar primer za sve ostale igrače. Generalno, poruka koju mi kao klub šaljemo je da talentovani mladi igrači kod nas dobijaju šansu. Mislim da je Želja iz Pančeva jako dobra sredina za razvoj. Kulja je dobio i poziv za omladinsku reprezentaciju i nadam se da će taj poziv selektora opravdati – zaključio je Koković.
Posle reprezentativne pauze, Železničar gostuje ekipi Mladosti u Lučanima 18. oktobra.
