KAKAV SPISAK! Albanija odabrala fudbalere za meč protiv Srbije u borbi za Svetsko prvenstvo
Selektor fudbalske reprezentacije Albanije Silvinjo saopštio je danas spisak igrača za utakmicu protiv Srbije u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine.
Na spisku se nalaze:
Golmani: Tomas Strakoša, Mario Dajsinani i Simon Simoni.
Defanzivci: Elseid Hisaj, Ivan Baliu, Mario Mitaj, Naser Aliji, Ardijan Ismajli, Enea Mihaj, Berat Đimšiti, Arlind Ajeti i Klisman Cake.
Igrači sredine terena: Ilber Ramadani, Juljan Šehu, Kristjan Aslani, Medon Beriša, Ćazim Lači, Adrion Pajaziti, Nedim Bajrami, Arber Hodža i Jasir Asani.
Napadači: Armando Broja, Mirto Uzuni, Rej Manaj i Mirlind Daku.
Fudbaleri Albanije gostovaće 11. oktobra Srbiji u Leskovcu, a tri dana ranije igraće u prijateljsku utakmicu protiv Jordana.
Engleska je vodeća na tabeli grupe K sa 15 bodova iz pet mečeva, Albanija se nalazi na drugom mestu sa osam bodova posle pet odigranih utakmica, dok je Srbija na trećoj poziciji sa sedam bodova iz četiri duela.
Samo pobednik ide direktno na Mundijal, a 12 drugoplasiranih ekipa iz evropskih kvalifikacionih grupa biće potom podeljeno u tri "baraž staze", pa će se kroz polufinale i finale novoformiranih, četvoročlanih grupa, dobiti još tri putnika na šampionat planete.
