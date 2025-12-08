ZAPAD U ŠOKU! Vladimir Putin slavi, ovo je čekao od 2022!

Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove "specijalna vojna operacija", Rusija je bila na meti mnogobrojnih sankcija. Dobar deo njih se odnosio i, još uvek, odnosi se na sport, ali... stvari se menjaju. I to više ne polako. A najnovija vest - obradovala je ruskog predsednika, Vladimira Putina, jer se njegov omiljeni sport vraća na velika, međunarodna vrata, sa sve ruskim obeležjima.

Foto: Profimedia

U pitanju je sambo, borilačka veština koju Putin voli svim srcem.

O najnovijoj odluci vezanoj za ta takmičenja, nešto niže u ovom tekstu, a najpre jedan podsetnik.

U julu ove godine predsednik Ruske Federacije je otkrio da su sambo i džudo bili glavna zabava njegovog detinjstva.

„To je bila moja zabava - sambo. Onda je cela naša grupa prešla na rvanje i džudo. Naše zabave su bile ozbiljniji hobiji - sport“, prenose RIA Novosti šta je Putin rekao tokom razgovora sa zaposlenima u Magnitogorskoj železari i čeličani.

Prema rečima lidera Ruske Federacije, sambo je „najdemokratskiji" sport jer je „jeftin“ za razliku od, na primer, hokeja, gde treba „kupiti opremu, nabaviti klizaljke“.

Šta je uopšte sambo?

Sambo (samoodbrana bez oružja, od rus. sam(ozaщita) b(ez) o(ružiя)) je ruska (sovjetska) borilačka veština. Nastala je u Sovjetskom Savezu 20-ih godina 20. veka spajanjem tradicionalnih, narodnih, borilačkih veština sa džudoom i džijudžicuom.

Tvorci samboa želeli su da stvore borilačku veštinu koja se brzo i lako uči, pri čemu bi se tradicionalne dalekoistočne borilačke veštine kombinovale sa modernim naučnim saznanjima. Najveću korist od samboa trebalo je da imaju vojska i policija (za vojsku postoji posebna verzija - borilački sambo, rus. boevoe sambo, engl. combat sambo). Sa raspadom Sovjetskog Saveza, uprkos činjenici da su mnogi učitelji ove veštine emigrirali, došlo je do porasta popularnosti samboa, budući da je ta, do tada tajna veština, napokon mogla da se javno prezentuje.

Sambo se potvrdio i u ultimet fajtu, gde se pokazalo da se sambo-borci teško mogu pobediti. Svetski prvak u ultimejt fajtu za 2005. godinu je sambo-borac Fjodor Jemaljanenko, a i neporaženi UFC šampion Habib Nurmagomedov je dvaput bio svetski šampion u sambou.

Habib Nurmagomedov / Foto: EPA

Na vrhuncu međunarodne popularnosti sredinom 1970-ih, sambo je bio blizu priznanja kao olimpijski sport i uključivanja u Letnje olimpijske igre od 1980. godine. Međutim, kao rezultat političkih poteškoća, uglavnom izazvanih bojkotom Olimpijskih igara 1980. godine, sambo je degradiran u svom međunarodnom olimpijskom statusu na demonstracioni sport, a kasnije je MOK opozvao status demonstracionog sporta. Pa opet, 20. jula 2021. godine, sambo je dobio trajno priznanje od strane Međunarodnog olimpijskog komiteta.

Putin je i ranije tokom karijere govorio o glavnim prednostima samba, a 2019. se javno založio da to postane olimpijski sport.

Na praznik svetog Nikole, 19. decembra 2021. godine, prvi čovek Rusije doneo je ukaz kojim je proglasio 16. novembar Danom samba u Rusiji.

Putin ne može bez sporta

U maju ove godine predsednik Rusije je rekao da se bavi sportom sat i po svakog dana i trudi se da svakodnevno posećuje bazen ili „izađe na led“ kako bi svom telu dao kardio opterećenje.

Podsetimo, "TASS" je tada ovao izvestio o tome:

"Ruski predsednik Vladimir Putin pokazao je da je njegov stan u Kremlju opremljen teretanom, u kojoj pokušava da vežba sat i po svakog dana.

Za potrebe dokumentarnog filma Saide Medvedeve i Pavla Zarubina 'Rusija. Kremlj. Putin. 25 godina' na TV kanalu Rusija-1, šef države je pozvao filmsku ekipu u svoj stan u Kremlju.

Ispostavilo se da čak ima i teretanu.

- Hajde, pokazaću vam šta je još ovde izvanredno - pozvao je predsednik. - Ovo je najvažniji deo - rekao je u šali, pokazujući teretanu.

#Putin shows the gym in his Kremlin apartment. Says he works out an hour and a half every day, occasionally swims and does hockey. #IStandWithRussia #Russia #Ukraine #UkraineWar pic.twitter.com/S6ktCdB9Yc — Soror Inimicorum 🇷🇺🇺🇸☦️ (@SororInimicorum) May 4, 2025

Rekao je da dolazi na vežbanje ujutru.

Istovremeno, predsednik je komentarisao odakle je došla ogrebotina, koja se mogla videti pre nekog vremena.

- Pa, samo sam radio ovde, samo sam mahnuo rukom i udario se po čelu. Nema tu ničeg herojskog - rekao je on.

Odgovarajući na pitanje koliko vremena dnevno uspeva da posveti sportu, Putin je odgovorio da je to jedan i po sat. Takođe je priznao da pokušava da pliva.

- Ili izlazim na led. Da bi kardio opterećenje bilo pristojnije - dodao je.

Intimni deo

Putin je pokazao svoju garderobu i rekao da stan ima dve spavaće sobe.

- Ona je tako intimna - primetio je.

Istovremeno, prema rečima predsednika, on se budi sam, bez budilnika, ali ponekad, kada je 'apsolutno neophodno da ustane na vreme', zamoli svoje ađutante da pozovu unapred. Pojasnio je da se to može dogoditi u bilo koje doba dana. 'Na stalnoj smo vezi', naglasio je.

U predsedničkom stanu se nalazi i lična biblioteka, mada postoji i takozvana Kremljska biblioteka. 'Tamo držimo poklone i ševrone', objasnio je", a ističe pomenuti medij.

Putin otkrio kada se prvi put molio na kolenima

Ruski "Njuz" dodaje i i sledeći detalj iz pomenutog dokumentarca:

"Putin je takođe rekao da je u svom stanu u Kremlju podigao kapelu.

Svoj kućni ambijent je prikazao tokom snimanja dokumentarnog filma novinara Pavla Zarubina.

Šef države je podsetio da je prvi put kleknuo u molitvi tokom terorističkog napada u Pozorišnom centru Dubrovka 2002. godine.

On je napomenuo da je tada došao da se pomoli u crkvi u Senatskoj palati Kremlja", ističe taj medij.

Kako je to sambo sada obradovao Rusiju (i Putina?)



Međunarodna sambo federacija (FIAS) dozvolila je sportistima Rusije i Belorusije da se takmiče sa državnim simbolima, objavljeno je danas.



Sportisti Rusije i Belorusije su se od 2022. godine takmičili pod zastavom FIAS. Od 1. januara će na takmičenjima FIAS imati pravo da se takmiče pod zastavama svojih zemalja, uz državne himne.

"Rukovođeni osnovnim principima sporta koji potvrđuju njegovu neutralnost, nezavisnost i slobodu od političkog uticaja, Međunarodna sambo federacija (FIAS) je dosledno nastojala da očuva jedinstvo svetske sambo zajednice u periodu složenih međunarodnih izazova. Trajna posvećenost FIAS je zaštita interesa sporta i sportista, obezbeđujući pravičnost i bezbednost u takmičenju za sve", ističe se u zvaničnom saopštenju.



U saopštenju se podseća, da je Izvršni komitet FIAS na sastanku 3. oktobra u Bogoru odlučio da na takmičenjima juniora i mladih sportistima Ruske Federacije i Republike Belorusije dozvoli da se takmiče pod zastavama svojih država na međunarodnim takmičenjima,

"Vođen principom jednakog tretmana za sve nacionalne federacije, Izvršni komitet je na svom sastanku 4. decembra odlučio da proširi ovu praksu na sve starosne kategorije. Sportisti iz Rusije i Belorusije imaće pravo od 1. januara 2026. godine da se takmiče pod svojim zastavama i uz svoje himne na svim međunarodnim takmičenjima koje sankcioniše FIAS", dodaje se u saopštenju.



"Od 2022. godine, za razliku od odluka mnogih međunarodnih sportskih federacija, FIAS je dosledno dozvoljavao sportistima iz Rusije i Belorusije da se takmiče u neutralnom statusu, zasnovan na uverenju da sport mora ostati van politike. Sport je most za dijalog i međusobno razumevanje među narodima, čak i u teškim vremenima. Nastavili smo ovaj kurs, prvo vraćanjem nacionalnih simbola za juniore, sada za sve sportiste. Ova odluka vraća situaciju u pravni okvir zasnovan na jednakim pravima za sve članove naše federacije", istakao je predsednik FIAS Vasilij Šestakov u zvaničnom saopštenju na sajtu Međunarodne sambo federacije.



Ako vas zanima sport, ne samo ruski, pratite sve najvažnije i najzanimljivije vesti o njemu na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video: ČIJE JE KOSOVO? Mališani Crvene zvezde su u Moskvi ovako reagovali na povike ruskih navijača (VIDEO)