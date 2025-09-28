IZGUBIO I NAPOLI: Milan u sjajnoj utakmici savladao šampiona Italije

DERBI 5. kola Serije A odigrali su Milan i Napoli na "San Siru". Na kraju su se radovali "rosoneri" koji su pobedili sa 2:1.

Napolitanci su "grad mode" stigli kao jedina ekipa sa maksimalnim učinkom, ali od ove nedelje to nije, pošto je morala da položi oružje pred četom Masimilijana Alegrija,

Milan je fantastično otvorio susret. Samo tri minuta je bilo potrebno domaćinu da dođe do prednosti. Kristijan Pulišić je poslao oštru loptu pred gol gostiju, a siguran egzekutor je bio Aleksis Salemakers.

Klub sa "San Sira" je vođstvo duplirao u 31. minutu, a posla asistencije reprezentativac Amerike je postigao pogodak.

Za razliku od prvog, drugo poluvreme je loše počelo za Milan. Pervis Estupinjan je sa leđa u kaznenom prostoru zaustavio jednog protivničkog igrača. Sudija Danijele Čifi mu je pokazao crveni karton, kao i na belu tačku.

Siguran sa 11 metara bio je Kevin de Brujne. Belgijancu je ovo bio treći pogodak u Seriji A i već se pokazao kao veliko pojačanje.

Do kraja utakmice je Napoli imao šansu da izjednači, ali je udarac Davida Neresa završio na stativi, pa su bodovi ostali u Milanu.

Ovi timovi zauzimaju prve dve pozicije sa po 12 bodova.

