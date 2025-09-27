APSOLUTNO NEVEROVATNA UTAKMICA! Ajntraht poveo sa 0:6 protiv Borusije, a onda... (VIDEO)

Najnovije vesti iz Bundeslige su - nestvarne.

FOTO: Tanjug/AP

Fudbaleri Ajntrahta su kao gosti savladali Borusiju u Mengengladbahu rezultatom 6:4 u meču petog kola nemačkog prvenstva, a već u 47. minutu su vodili 6:0.

Robin Koh je dao golove za goste u 11. i 47. minutu, Ansgar Knauf je bio precizan u 15, Jonatan Burkhart je dao gol u 35, Fares Šaibi u 39, a Jilman Uzun Čan u 45+1. minutu.

Borusija se spasila velike bruke sa ćetiri gola u finišu meča. Jens Kastrop je dao gol u 72, Haris Tabaković u 78, Janik Engelhart u 83. i Grant-Leon Ranos u 90+9. minutu.

Evo i video-snimka tih golova, u minut dugačkom zapisu:

Klub iz Frankfurta je posle pobede skočio na četvrto mesto sa devet bodova, Borusija je zakucana za dno sa samo dva boda.



Bonus video: ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde