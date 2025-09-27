FUDBALSKI "HAOS" U PREMIJER LIGI! Liverpul prvi put izgubio, i to golom u 97. minutu, Čelsi doživeo blamažu, Siti se razgoropadio! (VIDEO)
Fudbaleri Kristal Palasa naneli su Liverpulu prvi poraz u sezoni pošto su ih golom u 90+7. minutu savladali rezultatom 2:1, dok je Brajton posle preokreta kao gost pobedio Čelsi rezultatom 3:1.
Kristal Palas je pred početak sezone na penale savladao Liverpul u Komjuniti Šildu, a danas je šampionu naneo prvi poraz u sezoni, posle pet pobeda na startu šampionata.
Ismaila Sar je u devetom minutu doneo vođstvo domaćinu. Rezervista gostiju Federiko Kijeza je izjednačio u 87. minutu (VIDEO), da bi Edi Enkitija golom u 90+7. minutu doneo veliku pobedu "orlovima" (VIDEO).
golom Enca Fernandeza u 24. minutu (VIDEO). U 53. je Trevor Čaloba dobio direktan crveni karton, što su gosti iz Brajtona iskoristili i stigli do preokreta i pobede u finišu meča.
Rezervista Dani Velbek je izjednačio u 77. minutu, a preokret je doneo Maksim De Kujper u 90+2. minutu. Velbek je, posle izvrsnog presinga, drugim golom na meču, u 90+10. minutu, postavio konačan rezultat (VIDEO).
Mančester siti je deklasirao Barnli sa 5:1. Dva gola je dao Erling Haland (VIDEO) i asistirao Mateusu Nunjesu, a dva autogola je dao Maksim Estev. Džejdon Antoni je postigao gol za goste.
Rezultati 6. kola: Kristal Palas - Liverpul 2:1, Brentford - Mančester Junajted 3:1, Lids - Bornmut 2:2, Mančester Siti - Barnli 5:1, Čelsi - Brajton 1:3. Kasnije danas: Notingem Forest - Sanderlend, Totenhem - Vulverhempton. Sutra: Aston Vila - Fulam, Njukasl - Arsenal. U ponedeljak: Everton - Vest Hem.
TABELA: Liverpul 15, Kristal Palas 12, Bornmut 11, Mančester Siti 10, Arsenal 10 (-1), Totenhem 10 (-1)...
Bonus video: ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
