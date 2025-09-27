Fudbal

FUDBALSKI "HAOS" U PREMIJER LIGI! Liverpul prvi put izgubio, i to golom u 97. minutu, Čelsi doživeo blamažu, Siti se razgoropadio! (VIDEO)

Новости онлине

27. 09. 2025. u 19:07

Fudbaleri Kristal Palasa naneli su Liverpulu prvi poraz u sezoni pošto su ih golom u 90+7. minutu savladali rezultatom 2:1, dok je Brajton posle preokreta kao gost pobedio Čelsi rezultatom 3:1.

ФУДБАЛСКИ ХАОС У ПРЕМИЈЕР ЛИГИ! Ливерпул први пут изгубио, и то голом у 97. минуту, Челси доживео бламажу, Сити се разгоропадио! (ВИДЕО)

FOTO: Tanjug/AP

Kristal Palas je pred početak sezone na penale savladao Liverpul u Komjuniti Šildu, a danas je šampionu naneo prvi poraz u sezoni, posle pet pobeda na startu šampionata.

Ismaila Sar je u devetom minutu doneo vođstvo domaćinu. Rezervista gostiju Federiko Kijeza je izjednačio u 87. minutu (VIDEO), da bi Edi Enkitija golom u 90+7. minutu doneo veliku pobedu "orlovima" (VIDEO)

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Foto: FOTO: Tanjug/AP

POGLEDAJ GALERIJU

Čelsi je doživeo drugi vezani poraz u Premijer ligi iako je poveo golom Enca Fernandeza u 24. minutu (VIDEO). U 53. je Trevor Čaloba dobio direktan crveni karton, što su gosti iz Brajtona iskoristili i stigli do preokreta i pobede u finišu meča.

Rezervista Dani Velbek je izjednačio u 77. minutu, a preokret je doneo Maksim De Kujper u 90+2. minutu. Velbek je, posle izvrsnog presinga, drugim golom na meču, u 90+10. minutu, postavio konačan rezultat (VIDEO).


*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Mančester siti je deklasirao Barnli sa 5:1. Dva gola je dao Erling Haland (VIDEO) i asistirao Mateusu Nunjesu, a dva autogola je dao Maksim Estev. Džejdon Antoni je postigao gol za goste.  
Rezultati 6. kola: Kristal Palas - Liverpul 2:1, Brentford - Mančester Junajted 3:1, Lids - Bornmut 2:2, Mančester Siti - Barnli 5:1, Čelsi - Brajton 1:3. Kasnije danas: Notingem Forest - Sanderlend, Totenhem - Vulverhempton. Sutra: Aston Vila - Fulam, Njukasl - Arsenal. U ponedeljak: Everton - Vest Hem. 
TABELA: Liverpul 15, Kristal Palas 12, Bornmut 11, Mančester Siti 10, Arsenal 10 (-1), Totenhem 10 (-1)...

Bonus video:  ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

SPEKTAKL U MADRIDU: Neprikosnoveni Real dolazi na Metropolitano da dodatno zagorča život svom velikom gradskom rivalu
Tip fudbal

0 2

SPEKTAKL U MADRIDU: Neprikosnoveni Real dolazi na "Metropolitano" da dodatno zagorča život svom velikom gradskom rivalu

SEDAM vezanih pobeda ili prekid perfektne serije? Real Madrid u subotu stiže na „Metropolitano“ sa savršenim učinkom u sezoni, dok Atletiko pod vođstvom Dijega Simeonea traži način da vrati samopouzdanje posle slabog prvenstvenog starta i poraza od Liverpula u Ligi šampiona. Napetost i ulozi su maksimalni i sigurno je da nas očekuje prav spektakl u prestonici (16.15).

27. 09. 2025. u 07:20

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

LAKO JE SA LEGENDOM: Rukometašice Crvene zvezde, uz najtrofejniju rukometašicu sveta, zakoračile ka Ligi Evrope ubedljivim trijumfom
Ostali sportovi

0 0

LAKO JE SA LEGENDOM: Rukometašice Crvene zvezde, uz najtrofejniju rukometašicu sveta, zakoračile ka Ligi Evrope ubedljivim trijumfom

RUKOMETAŠICE Crvene zvezde su u prvoj utakmici prvog kola kvalifikacija za grupnu fazu Lige Evrope na Banjici očekivano savladale Spono Igls sa 37:23 (15:10). Revanš je već sutra (15.30) u „hramu srpskog vaterpola“, a jasno je da će taj duel biti samo formalnost i da su se Beograđanke već plasirale u drugu rundu.

27. 09. 2025. u 18:00

Politika
Tenis
Fudbal
MIHINA UDOVICA - PROVOCIRA: Koža, crna čipka i tetovaža zmije (FOTO)

MIHINA UDOVICA - PROVOCIRA: Koža, crna čipka i tetovaža zmije (FOTO)