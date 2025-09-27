Fudbal

ATAMAN NE GUBI NADU: Turčin veruje da bi Janis Adetokumbo mogao da zaigra za Panatinaikos

Časlav Vuković

27. 09. 2025. u 13:49

ERGIN Ataman nikad nije krio da bi želeo da sarađuje sa Janisom Adetkumbom. U ovom trenutku to zaista deluje nerealno.

АТАМАН НЕ ГУБИ НАДУ: Турчин верује да би Јанис Адетокумбо могао да заигра за Панатинаикос

Foto: EPA-EFE/TOMS KALNINS

Zvezda Milvokija je takođe isticala da želi da se oproba u Evropi, ali daleko je od nastupa na Starom kontinentu.

- Janis je moj omiljen igrač, najkompletniji u NBA. Kada ga gledate, pomišljate: "Kako zaustaviti ovog momka?". Može da prenese loptu, da trči i otvori teren. šutira u reketu, pogađa sa svih pozicija, brani... Igrač kog veoma cenim - rekao je Ataman.

Turski stručnjak se nada da će najbolji košarkaš Grčke jednog dana zaigrati za "zelene" iz Atine.

- Ne znam da li će nas okolnosti ikada spojiti. Janis je rekao da želi da igra u Evropi jednog dana. Dimitris Janakopulos je to video. On želi Jokića, ali možda će Janis igrati za Pantinaikos u budućnosti - zaključio je Ataman.

Podsetimo, Adetokumbo je ovog leta sa Grčkom osvojio bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu.

