LEGENDARNI GOLMAN ZVEZDE ZOVE NAVIJAČE NA RADNIČKI: Voleo bih da na stadionu bude bar upola navijača kao protiv Seltika
LEGENDARNI golman Crvene zvezde, Zvonko Milojević, pozvao je navijače da u što većem broju dođu na prvenstvenu utakmicu protiv Radničkog iz Kragujevca.
Istakao je da bi voleo da vidi veliki broj ljudi na "Marakani", bar upola manje nego što je bilo protiv Seltika.
- Zvezda je Zvezda, voleo bih da na stadionu protiv Radničkog bude bar upola gledalaca kao protiv Seltika - rekao je legendarni golman Crvene zvezde Zvonko Milojević.
On je bodrio crveno-bele na startu Lige Evrope, uprkos teškoj zdravstvenoj situaciji nakon saobraćajne nesreće koju je imao.
- Da Zvezda ponovo pokaže ono što jeste, najbolja je u Srbiji, što je već dokazala više puta. Vidimo se na utakmici protiv Radničkog iz Kragujevca u nedelju od 19 sati. Ako Bog da, biću ponovo među svojim omiljenim klubom, navijačima i igračima - rekao je Milojević za klupski sajt.
Podsetimo, Crvena zvezda je lider Superlige Srbije sa 21 bodom, Kragujevčani su na poziciji pet sa 13 bodova.
