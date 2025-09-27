Fudbal

LEGENDARNI GOLMAN ZVEZDE ZOVE NAVIJAČE NA RADNIČKI: Voleo bih da na stadionu bude bar upola navijača kao protiv Seltika

LEGENDARNI golman Crvene zvezde, Zvonko Milojević, pozvao je navijače da u što većem broju dođu na prvenstvenu utakmicu protiv Radničkog iz Kragujevca.

FOTO: FK Crvena zvezda

Istakao je da bi voleo da vidi veliki broj ljudi na "Marakani", bar upola manje nego što je bilo protiv Seltika.

- Zvezda je Zvezda, voleo bih da na stadionu protiv Radničkog bude bar upola gledalaca kao protiv Seltika - rekao je legendarni golman Crvene zvezde Zvonko Milojević.

On je bodrio crveno-bele na startu Lige Evrope, uprkos teškoj zdravstvenoj situaciji nakon saobraćajne nesreće koju je imao.

- Da Zvezda ponovo pokaže ono što jeste, najbolja je u Srbiji, što je već dokazala više puta. Vidimo se na utakmici protiv Radničkog iz Kragujevca u nedelju od 19 sati. Ako Bog da, biću ponovo među svojim omiljenim klubom, navijačima i igračima - rekao je Milojević za klupski sajt.

Podsetimo, Crvena zvezda je lider Superlige Srbije sa 21 bodom, Kragujevčani su na poziciji pet sa 13 bodova.

