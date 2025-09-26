RIVAL ZVEZDE U LIGI EVROPE SMENIO TRENERA! Nakon tri godine došlo do razlaza
Rival Crvene zvezde u Ligi Evrope, Malme, smenio je trenera.
Posle tri godine saradnje, Henrik Ridstrom više nije trener Malmea. Zajedno sa njim klub napušta i njegov pomoćnik Teodor Olson.
Ridstrom je ekipu preuzeo 2022. godine i na klupi proveo ukupno 125 utakmica. Zabeležio je 73 pobede, 26 remija i 26 poraza. Najveći uspeh ostvario je u sezoni 2023/2024, kada je osvojio duplu krunu.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Malme će u Ligi Evrope igrati protiv Crvene zvezde.
Bonus video: ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Preporučujemo
DONALD TRAMP ŠOKIRAO AMERIKANCE: Najavio nešto što niko nije očekivao!
26. 09. 2025. u 19:19
KAKVA DRAMA! Bacio tiket u đubre, pa shvatio da je dobitan! (VIDEO)
"KLADIONIČARSKE PRIČE" Milana Đurice su video-projekat kompanije Novosti namenjen svim ljubiteljima sportskog klađenja koji mogu da uživaju u zanimljivim pričama najpoznatijeg srpskog tipstera i njegovih gostiju.
26. 09. 2025. u 14:30
DONALD TRAMP ŠOKIRAO AMERIKANCE: Najavio nešto što niko nije očekivao!
Najnovije vesti iz Bele kuće, posle poslednjeg obraćanja Donalda Trampa, predsednika Sjedinjenih Američkih Država, iznenadile su javnost u toj zemlji.
26. 09. 2025. u 19:19
MOGUĆA I ZATVORSKA KAZNA: Koje sankcije prete Laziću - advokat objasnio šta čeka pevača posle saobraćajke
ADVOKAT Boško Žurić detaljno je objasnio kakve kazne sleduju za ono što je uradio pevač Darko Lazić.
26. 09. 2025. u 12:39
Komentari (0)