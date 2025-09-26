Fudbal

RIVAL ZVEZDE U LIGI EVROPE SMENIO TRENERA! Nakon tri godine došlo do razlaza

Filip Milošević

26. 09. 2025. u 23:00

Rival Crvene zvezde u Ligi Evrope, Malme, smenio je trenera.

РИВАЛ ЗВЕЗДЕ У ЛИГИ ЕВРОПЕ СМЕНИО ТРЕНЕРА! Након три године дошло до разлаза

FOTO: EPA

Posle tri godine saradnje, Henrik Ridstrom više nije trener Malmea. Zajedno sa njim klub napušta i njegov pomoćnik Teodor Olson.

Ridstrom je ekipu preuzeo 2022. godine i na klupi proveo ukupno 125 utakmica. Zabeležio je 73 pobede, 26 remija i 26 poraza. Najveći uspeh ostvario je u sezoni 2023/2024, kada je osvojio duplu krunu.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Malme će u Ligi Evrope igrati protiv Crvene zvezde.

Bonus video:   ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KRAJ OGRANIČENJA – Huawei Pura 80 nudi i moćne kamere i sve aplikacije na dohvat ruke

KRAJ OGRANIČENjA – Huawei Pura 80 nudi i moćne kamere i sve aplikacije na dohvat ruke