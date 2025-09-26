ZVEZDA ZOVE NAVIJAČE! Mirko Ivanić juri 100. gol u crveno-belom dresu

Fudbalski klub Crvena zvezda pozvao je danas navijače da dođu na meč 10. kola Superlige Srbije protiv Radničkog kako bi pružili podršku ekipi i pomogli kapitenu Mirku Ivaniću da dođe do jubilarnog 100. gola u dresu "crveno-belih" i 12. pogotka protiv ekipe iz Kragujevca.

FOTO: M. Vukadinović

Fudbaleri Crvene zvezde dočekaće u nedelju od 19 časova Radnički na stadionu "Rajko Mitić".

"Kapiten Crvene zvezde Mirko Ivanić se nalazi pred velikim jubilejom u crveno-belom dresu, a priliku da postigne 100. gol za naš klub će imati u nedelju protiv Radničkog, tima protiv kojeg je postigao najviše golova u karijeri. Ubedljivo najefikasniji igrač protiv ekipe iz Kragujevca je aktuelni kapiten našeg tima Mirko Ivanić, koji je u 11 navrata bio enigma za Radnički", navodi se na sajtu kluba.

Dodaje se i da je Ivanić odigrao 11 mečeva protiv Radničkog kao fudbaler Crvene zvezde i da je osam puta postigao gol protiv ekipe iz Kragujevca, dok je još tri pogotka zabeležio u dresu Vojvodine.

"Navijači Crvene zvezde će imati priliku da podrže kapitena kluba, koji bi još jednim golom protiv Radničkog ispisao nove stranice istorije našeg kluba. Crvena zvezda je do sada odigrala 61 utakmicu protiv narednog rivala, a slavila je na 46 susreta", saopšteno je iz redova "crveno-belih".

Zvezda je vodeća na tabeli Superlige Srbije sa 21 bodom, dok je Radnički na petom mestu sa 13.