FRKA U SRPSKOM FUDBALU! TSC hitno traži da se sudija skine sa liste

26. 09. 2025. u 11:16

Fudbalski klub TSC saopštio je danas da je nezadovoljan suđenjem glavnog arbitra Pavla Ilića na utakmici protiv Čukaričkog, odigranoj u nedelju na Banovom Brdu, navodeći da je načinio više ključnih grešaka na njihovu štetu.

"Očekivali smo jasno i brzo reagovanje, da sudija Pavle Ilić bude skinut sa liste Super lige barem 10 utakmica. To bi bila minimalna mera pravde i signala da u sudijskoj organizaciji postoji volja da se štiti integritet takmičenja", navodi se u saopštenju kluba.

Iz TSC-a podsećaju da su, kako tvrde, sličnu situaciju doživeli i u polufinalu Kupa Srbije u Novom Sadu, te da ne žele da "ćute dok se njihov trud i rad omalovažavaju".

Klub je istakao da će nastaviti da se bori na terenu, ali da očekuje promene u suđenju i zaštitu regularnosti takmičenja.

