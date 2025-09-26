FRKA U SRPSKOM FUDBALU! TSC hitno traži da se sudija skine sa liste

Fudbalski klub TSC saopštio je danas da je nezadovoljan suđenjem glavnog arbitra Pavla Ilića na utakmici protiv Čukaričkog, odigranoj u nedelju na Banovom Brdu, navodeći da je načinio više ključnih grešaka na njihovu štetu.

FOTO: M. Vukadinović

"Očekivali smo jasno i brzo reagovanje, da sudija Pavle Ilić bude skinut sa liste Super lige barem 10 utakmica. To bi bila minimalna mera pravde i signala da u sudijskoj organizaciji postoji volja da se štiti integritet takmičenja", navodi se u saopštenju kluba.

Iz TSC-a podsećaju da su, kako tvrde, sličnu situaciju doživeli i u polufinalu Kupa Srbije u Novom Sadu, te da ne žele da "ćute dok se njihov trud i rad omalovažavaju".

Klub je istakao da će nastaviti da se bori na terenu, ali da očekuje promene u suđenju i zaštitu regularnosti takmičenja.

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja