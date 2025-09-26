"DOK JE PIKSI SELEKTOR NE IGRAM ZA SRBIJU"! Bivši reprezentativac šokirao izjavom, čeka se reakcija FSS-a
POSLE Sergeja MIlinković Savića i Nemanje Radonjića još jedan igrač je otvorno priznao da neće igrati za Srbiju dok je Dragan Stojković Piksi selektor nacionalnog tima.
Reč je o Milanu Gajiću! Bek moskovskog CSKA otvoreno je progovorio o razlozima zbog kojih više ne dobija pozive u fudbalsku reprezentaciju Srbije. Nekadašnji igrač Crvene zvezde smatra da je ključni trenutak za njegov status u nacionalnom timu bila prijateljska utakmica protiv Rusije u Moskvi, kada je isključen već u 21. minutu, a Srbija poražena 4:0.
– Mislim da sam tada imao šansu da se učvrstim u reprezentaciji. Ne bih rekao da sam loše igrao, ali ta nesrećna epizoda sa crvenim kartonom sve je promenila. Navodno je stručni štab posle te utakmice odlučio da me više ne poziva. To su moje pretpostavke, nadam se da grešim, ali poštujem odluku stručnog štaba – rekao je Gajić za „Match TV“.
Selektor Dragan Stojković Piksi se od tada okrenuo drugačijem sistemu igre i pružio priliku mlađim igračima poput Koste Nedeljkovića i Ognjena Mimovića.
– Igrati za reprezentaciju je san svakog fudbalera. Ostvario sam svoj san, makar na kratko, i uvek je poseban osećaj obući dres sa državnim grbom – dodao je Gajić.
Gajić je za Srbiju upisao samo dva nastupa pod Piksijevim vođstvom, a sada priznaje da, dok je aktuelni stručni štab na čelu reprezentacije, verovatno neće biti pozivan.
