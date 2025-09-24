FUDBALSKI ZEMLJOTRES! Mančester Junajted hoće Partizanove klince

Veliki broj skauta pratio je večiti derbi, a među njima su bili i ljudi iz Mančester junajteda

Foto: Tanjug/Jovana Kulašević

Prema pisanju "Theatre of Red" koji se mahom bavi Mančester junajtedom, engleski velikan je gledao dvojac crno-belih.

Konkretno - Ognjena Ugrešića i Jovana Miloševića.

🚨 NEW: Under the eye of Jim Ratcliffe and his INEOS hierarchy, the Reds have undergone an internal transformation with a clear focus on engineering a suitable structure to achieve ‘Project 150’.



United have monitored the growth of several of the league’s young stars, and remain… pic.twitter.com/WbLkhf030n — UtdXclusive (@UtdXclusive) September 23, 2025

Spekulisalo se još proletos da je Ugrešić na meti engleskog velikana, ali konkretni potezi nisu povučeni, a sada je u priči i Milošević koji je načelno fudbaler Štutgarta na pozajmici u Partizanu. Navodno su iz Engleske zadovoljni time kako je dvojac odigrao večiti derbi i ne bi bilo iznenađujuće da već na zimu naprave konkretne poteze.

Sve to je deo šire priče, jer se u Mančester Junajtedu dolaskom Rubena Amorima trude da prošire skauting mrežu i da ispod cene dovode igrače, sa svih strana sveta.

