FUDBALSKI ZEMLJOTRES! Mančester Junajted hoće Partizanove klince

24. 09. 2025. u 13:56

Veliki broj skauta pratio je večiti derbi, a među njima su bili i ljudi iz Mančester junajteda

Foto: Tanjug/Jovana Kulašević

Prema pisanju "Theatre of Red" koji se mahom bavi Mančester junajtedom, engleski velikan je gledao dvojac crno-belih.

Konkretno - Ognjena Ugrešića i Jovana Miloševića.

Spekulisalo se još proletos da je Ugrešić na meti engleskog velikana, ali konkretni potezi nisu povučeni, a sada je u priči i Milošević koji je načelno fudbaler Štutgarta na pozajmici u Partizanu. Navodno su iz Engleske zadovoljni time kako je dvojac odigrao večiti derbi i ne bi bilo iznenađujuće da već na zimu naprave konkretne poteze.

Sve to je deo šire priče, jer se u Mančester Junajtedu dolaskom Rubena Amorima trude da prošire skauting mrežu i da ispod cene dovode igrače, sa svih strana sveta. 

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja

