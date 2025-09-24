FUDBALSKI ZEMLJOTRES! Mančester Junajted hoće Partizanove klince
Veliki broj skauta pratio je večiti derbi, a među njima su bili i ljudi iz Mančester junajteda
Prema pisanju "Theatre of Red" koji se mahom bavi Mančester junajtedom, engleski velikan je gledao dvojac crno-belih.
Konkretno - Ognjena Ugrešića i Jovana Miloševića.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Spekulisalo se još proletos da je Ugrešić na meti engleskog velikana, ali konkretni potezi nisu povučeni, a sada je u priči i Milošević koji je načelno fudbaler Štutgarta na pozajmici u Partizanu. Navodno su iz Engleske zadovoljni time kako je dvojac odigrao večiti derbi i ne bi bilo iznenađujuće da već na zimu naprave konkretne poteze.
Sve to je deo šire priče, jer se u Mančester Junajtedu dolaskom Rubena Amorima trude da prošire skauting mrežu i da ispod cene dovode igrače, sa svih strana sveta.
Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja
OKRŠAJ BIVŠIH PRVAKA EVROPE: Delije će obradovati ovaj podatak - Seltik nikada nije pobedio na gostovanju srpskim klubovima
Crvena zvezda igra svoju prvu utakmicu u Ligi Evrope. Na stadionu "Rajko Mitić" srpski prvak dočekuje škotskog šampiona Seltik.
24. 09. 2025. u 07:30
PALA ODLUKA: Novak Đoković se "seli" u Aziju
Novak Đoković je doneo važnu odluku.
23. 09. 2025. u 15:15
ŠOKANTNI DETALjI UBISTVA HRVATSKOG POLITIČARA Zakucali se u njega kolima, pa ga izrešetali - smrt nasred puta i trojica uhapšenih (VIDEO)
"USLEDILA je brza intervencija policije tokom koje je pronađen 33-godišnjak, nakon čega su uhvaćene još dve osobe."
24. 09. 2025. u 13:56
Komentari (0)