BALKAN U NEVERICI! Otkriveno šta su "delije" uradile "grobarima" izvan stadiona, tokom 177. večitog derbija! (FOTO/VIDEO)

Partizan i Crvena zvezda odigrali su 177. večiti derbi, a tokom same utakmice bilo je vrlo zanimljivo i van stadiona na kome je odigrana.

Dok je Zvezda na dramatičan način izvojevala pobedu u 177. derbiju, na tribinama je bilo "živo".

Uz obilje pirotehnike, ali ne samo toga...

"Grobari" su se hvalili otetim zastavama pojedinih grupa "delija" van Beograda, ali u isto vreme nisu znali šta su im najveći rivali uradili - iza leđa.

Naime, na zgradi koja se nalazi iza južne tribine, na kojoj su najvatrenije Partizanove pristalice, zvezdaši su usred derbija raširili ogromnu crnu zastavu na kojoj je, uz nacrtane cvetiće, bilo napisano:

"Devojčice, to smo mi"

Dosad su se navijačke grupe uglavnom "prozivale" na tribini na kojoj se nalaze, ali, ovo je drugi put da su "delije" nešto radile "iza leđa" svojim najvećim rivalima - svojevremeno su sa krova "Marakane", iznad južne tribine spustili zastave na kojima su bile nacrtane velike mišje rupe.

Sada se otišlo korak dalje, sa koreografijom izvan samog stadiona...

Bilo bi dobro da se na šalama samo ostane, jer fizički obračuni nikada nikome ništa dobro nisu doneli.

