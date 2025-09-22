Fudbal

HANDEL POZVAO NAVIJAČE ZVEZDE! Dođite u što većem broju na meč sa Seltikom

Марко Паунић
22. 09. 2025. u 13:04

Fudbaler Crvene zvezde Tomas Handel pozvao je navijače da u što većem broju dođu na stadion na utakmici sa Seltikom u Ligi Evrope.

FOTO: M. Vukadinović

"Navijači, u sredu ćete biti deo našeg uspeha. Molimo vas, dođite u što većem broju da nas podržite. Vidimo se u sredu", izjavio je Handel, objavljeno je na zvaničnom nalogu Zvezde na Instagramu.

Fudbaleri Zvezde će u sredu od 21 čas na stadionu "Rajko Mitić" u Beogradu dočekati ekipu Seltika u prvom kolu Lige Evrope.

Najnovije iz rubrike

