HANDEL POZVAO NAVIJAČE ZVEZDE! Dođite u što većem broju na meč sa Seltikom
Fudbaler Crvene zvezde Tomas Handel pozvao je navijače da u što većem broju dođu na stadion na utakmici sa Seltikom u Ligi Evrope.
"Navijači, u sredu ćete biti deo našeg uspeha. Molimo vas, dođite u što većem broju da nas podržite. Vidimo se u sredu", izjavio je Handel, objavljeno je na zvaničnom nalogu Zvezde na Instagramu.
Fudbaleri Zvezde će u sredu od 21 čas na stadionu "Rajko Mitić" u Beogradu dočekati ekipu Seltika u prvom kolu Lige Evrope.
