UEFA IZBACUJE IZRAEL! Šokantan potez čelnika evropskog fudbala, a tiče se i Hrvata i Srbije

Utorak bi mogao da bude dan rastanka za Evropsku fudbalsku uniju (UEFA) i Fudbalski savez Izraela.

Foto: EPA-EFE/LAURENT GILLIERON

Prema informacijama tamošnjeg "Izrael Hajom", u sedištu UEFA se ozbiljno razmatra opcija o glasanju o suspenziciji izraelske reprezentacije i klubova iz svih međunarodnih takmičenja zbog ratnih dešavanja u Gazi.

Dalje navode da bi ono trebalo da se održi drugog radnog dana ove sedmice, pod uslovom da Izraelci ne spreče da ono dođe na dnevni red. Zašto bi to uradili? Jer veruju da bi većina u Izvršnom komitetu glasalo za njihovo izbacivanje.

Ističe se Katar kao država koja na ovom pitanju insistira, koristeći svoj diplomatski uticaj da se o njemu naposletku glasa.

Ukoliko bi Izrael bio privremeno izbačen, to bi značilo i da Makabi ne bi mogao da nastavi svoj put u Ligi Evrope. To se donekle tiče i Srbije, odnosno Bačke Topole.

Razlog je u tome što je na "TSC Areni" izraelski klub trebalo da bude domaćin, između ostalih i zagrebačkom Dinamu.

Tako bi "modri" mogli da dođu do "besplatnih" bodova, ukoliko suspenzija bude izglasana.

