SAD JE ZVANIČNO: Legenda zamenila Roberta Prosinečkog na klupi Crne Gore

CRNA Gora ima novog selektora nakon što je sa te pozicije smenjen Robert Prosinečki. "Sokolovi" su tako dobili osmog trenera.

FOTO: Profimedia

Ovu reprezentaciju će u nastavku kvalifikacija za Svetsko prvenstvo sa klupe predvoditi legendarni Mirko Vučinić.

Bivši napadač Junentusa je kod poslednja dva selektora, Prosinečkog i Miodaraga Radulovića bio deo stručnog štaba.

Mirko Vučinić će na klupi Crne Gore debitovati 9. okotbra na gostovanju protiv Farskih Ostrva.

Izvršni odbro tamošnjeg Fudbalskog saveza je potvrdio da je hrvatski stručnjak smenjen, a da je na njegovo mesto došao 41-godišnji Nikšićanin.

- Izvršni odbor je na današnjoj sednici donio odluku o razrešenju Roberta Prosinečkog sa mjesta selektora A reprezentacije Crne Gore usled loših rezultata ostvarenih u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine - saopšteno je iz FSCG i dodaje se:

- Vučnić je na mesto selektora imenovan do kraja tekuće godine i predvodiće nacionalni tim u kvalifikacionim utakmicama sa Farskim Ostrvima, Gibraltarom i Hrvatskom, kao i prijateljskoj utakmici sa Lihtenštajnom. Današnjim imenovanjem Vučinić je postao osmi selektor u istoriji reprezentacije našeg nacionalnog tima - pišu iz FSCG.

Podsetimo, Crna Gora se posle pet utakmica u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo nalazi na četvrtoj poziciji sa šest bodova koliko imaju i trećeplasirana Farska Ostrva. Na prve dve pozicije su Hrvatska i Češka sa po 12.

