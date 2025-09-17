Fudbal

OGROMNO IZNENAĐENJE U LIGI ŠAMPIONA: Pafos uzeo veliki bod, bez pobednika i u Pragu

Časlav Vuković

17. 09. 2025. u 20:48

VELIKO iznenađenje na startu Lige šampiona priredio je Pafos. Kiparski šampion odigrao je nerešeno protiv Olimpijakosa u Pireju - 0:0.

FOTO: Tanjug/AP/Petros Giannakouris

Ovaj remi iako sam po sebi veliki, dodatno dobija na značaju ako se uzme u obzir to da je gost od 26. minuta igrao sa igračem manje, zbog toga što je drugi žuti karton dobio Bruno.

Pokušavao je Olimpijakos da to iskoristi i osvoji tri boda, no tim Hosea Luisa Mendilibara je najbolju šansu imao u finišu meča kada je Goldar neverovatno izblokirao šut Mehdija Taremija.

Pre toga su crveno-beli uglavom pretili iz prekida, ali nije bilo mnogo opasnostni po gol Neofitosa Mihaila.

Utakmica je bila produžena za šest minuta, ipak rezultat je ostao nepromenjen i gosti su odneli veliki bod za Kipar.

U drugom meču ovog termina pobednika takođe nije bilo. Slavija i Bodo Glimt su u Pragu odigrali nerešeno - 2:2.

FOTO: Tanjug/AP/Vit Simanek

Imao je domaćin prednost od 2:0 do 78. minuta zahvaljujući golovima koje je postigao Jusufa Mbođi. 

Rezultat je najpre smanjio Danijel Basi, da bi izjednačnje prvaku Norveške doneo Sondre Fet u 90. minutu.

Vredi pomenuti da Bodo Glimt u 54. minutu nije realizovao penal. Udarac Kaspera Heha zaustavio je Jindrih Štanek.

